「馬杜洛藏身處」整片被炸光！軍事基地淪廢墟　衛星照曝光

▲蒂烏納堡被美軍空襲前（2025/12/22）後（2026/01/03）對比情況。點圖可放大。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美軍3日對委內瑞拉發動突襲，並逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將兩人押送至美國拘留受審。這起事件震驚國際社會，外媒也紛紛釋出委國首都遇襲後的現場照片與衛星影像。

3日凌晨，委國首都卡拉卡斯（Caracas）不到30分鐘內接連傳出至少7起爆炸，各地可見濃煙和飛機低空飛行，數個區域停電，該國最大軍事設施蒂烏納堡（Fort Tiuna）也疑似遇襲。

《路透社》取得Vantor（前身為Maxar Technologies）衛星照片，分別顯示蒂烏納堡去年12月22日的外觀，以及1月3日遭空襲後，車輛、裝備、建築等被摧毀的狀況，明顯可見一大片焦黑痕跡。

CBS、《美聯社》等各大美媒引述執政黨領導人費南德茲（Nahum Fernández）說法報導，蒂烏納堡是委內瑞拉最大的軍事設施，也是馬杜洛及其妻子被捕地點。凌晨時分，他們當時正在安全屋內，眼見美軍三角洲部隊攻入，試圖逃往密室卻來不及關門，最終一同投降。

▼卡拉卡斯3日凌晨發生多次爆炸，現場升起火光與滾滾濃煙。（圖／路透）





其他照片也顯示，卡拉卡斯3日凌晨時分火光與濃霧沖天，除了蒂烏納堡之外，美軍也精準打擊首都附近的「拉卡洛塔空軍基地」（La Carlota military air base），現場車輛、防空設備等物品被毀，殘骸四散。

▼拉卡洛塔空軍基地遇襲後的畫面。（圖／路透）



川普戰術恐成「北京對台範本」？ 美學者示警馬杜洛被抓後果



命中了？秘魯薩滿預言「川普除掉馬杜洛」 5天後就成真



馬杜洛是誰？公車司機變總統 執政13年經濟崩潰「800萬人逃出國」



馬杜洛被抓了！ 委內瑞拉人上街狂歡「終於有機會回家」



馬杜洛押抵美國「下機畫面曝光」 5日將在紐約市出庭