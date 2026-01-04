馬杜洛被抓「身上NIKE運動服」爆紅！台灣售價曝…要近4千塊

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子遭美國逮捕後，反對派民眾上街慶祝。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

美軍3日對委內瑞拉發動突襲軍事行動，逮捕總統馬杜洛及夫人，將兩人押送至美國。就有網友發現，馬杜洛被抓時，雙眼被黑罩遮住、雙耳戴著抗噪耳機、雙手上銬，身上穿的是一套灰色NIKE運動服，眼尖網友一查，發現價格近4千塊，相關關鍵字一夕之間衝上Google熱搜，意外掀起話題。

馬杜洛遭逮捕後，執行任務的美軍隨即將人送往「硫磺島號」軍艦，之後再移送至紐約，等待法院審判。白宮在社群平台X釋出照片，只見馬杜洛全程遭到控制，手中還握著一瓶水，神情低調，畫面迅速在網路上流傳。

不少網友注意到，馬杜洛身上穿的灰色運動服，是NIKE旗下的「Tech Fleece Sweatsuit」。這款運動服主打科技材質，具備保暖、透氣與快乾特性，常被視為居家或休閒穿搭單品。台灣官網也有販售，售價為3980元。

根據NIKE官網介紹，該款商品採用至少50%的永續原料製成，包含再生聚酯纖維與有機棉混紡材質，連帽上衣延續Nike Windrunner外套的經典元素，胸口採大V造型設計，十分好辨識，並以「超保暖、雙面滑順」的Tech Fleece結構進行升級。

畫面曝光後，網友紛紛笑翻留言，「NIKE撿到免費行銷，活廣告全球矚目」、「穿美國品牌的總統，被美國人抓了」、「躍升國際政治單品」。NIKE商品也因此意外獲得高度曝光，成為這起事件中最出乎意料的焦點之一。