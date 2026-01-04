陳水扁新節目被卓榮泰喊停　王鴻薇：賴清德執政下司法全被政治操作





▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

前總統陳水扁前天預告與《鏡電視》合作的節目將於今（4日）上午10時首播，孰料陳今早8時許表示，行政院長卓榮泰下令不准撥出，否則會被抓「回籠」。對此，國民黨立委王鴻薇表示，這件事暴露兩個不堪，第一、在總統賴清德執政下，司法完全被政治操作；第二、民進黨內鬥，賴顯然不希望陳開政論節目累積更高政治能量跟影響力。

陳水扁2日下午透過臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」預告與《鏡電視》合作的節目將於每周日上午10時播出，首播在1月4日。孰料，陳水扁今早8時許表示，雖然通傳會（NCC）放行《鏡新聞》線上播出，矯正署長林憲銘卻跟他電話證實，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，期待他主持該節目的朋友，抱歉讓大家失望了。

對此，王鴻薇說，陳水扁的爆料暴露兩個不堪，第一、在賴清德執政下，司法完全被政治操縱，要不要把一個保外就醫的總統抓回去關，完全存在賴跟卓榮泰的一念之間；陳水扁過去可開直播節目跟廣播節目，但政論節目不准開，否則就把他關進去，請問這是政治標準還是司法標準？第二、這也暴露民進黨內鬥，因為賴顯然不希望陳開政論節目，累積更高政治能量跟政治影響力，所以在陳開播前，緊急讓它喊停，只是這手段是國家機器、司法工具，實在令人不堪。

早在2025年12月初傳出陳水扁與《鏡電視》合開政論節目時，該案已引發政壇關注。NCC代理主委陳崇樹答詢藍委洪孟楷就表示，《鏡電視》不能開政論節目，該案已經在處理當中，若內部程序認定是構成政論節目就要開罰，但目前該司官網還沒有披露任何相關東西。