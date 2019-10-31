郭辦蒐證提告逾200名網友　蔡沁瑜：整個團隊同仇敵愾

記者林銘翰／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘退出2020總統大選，但許多傳言未隨退選而平息。對於網路上出現對郭台銘誹謗、謾罵、涉及人身安全等相關留言，甚至出現詛咒郭台銘母親之人身攻擊言論，郭台銘幕僚31日上午10時赴刑事警察局報案，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜表示，現在感覺整個團隊裡面的人都同仇敵愾，郭辦認為事情不能夠再姑息養奸，既然有動作就希望事情趕快落幕，盡快把躲在鍵盤後面的人揪出來。

蔡沁瑜表示，自從這陣子加入郭台銘團隊以來，網路上不停出現不當的人身攻擊與批評謾罵，甚至已經威脅到郭台銘的家人安全，因此郭辦在向律師請教之後決定先向警方報案，讓警方搜集更多資料追查出網路IP，把躲在鍵盤後面的人揪出來。

▲蔡沁瑜、劉宥彤回應郭台銘提告網友誹謗事件。（圖／記者陳家豪攝）



永齡基金會執行長劉宥彤說，從郭台銘參加國民黨總統初選到現在，郭陣營對於網路上的謾罵一向的態度是希望以和為貴，讓所有支持者維持理性的態度。不過，這些謾罵在郭台銘退出選舉並沒有減少，反而變本加厲，「如果這事情已經到危及到團隊任何一個人或家人的安全，整個社會不會姑息養奸、更不會認為這是對的事情」，因此郭陣營認為應該要交給法律處理。

蔡沁瑜指出，對於內容提到「還沒有斷奶」、「生出這種垃圾」的言論，所涉及的法條是刑法第309條的公然侮辱及310條第2項加重誹謗，屬於告訴乃論罪，亦即郭台銘提告警方才有權偵查；其他內容包括「期待鍋媽媽趕快駕鶴西歸」、「他小孩在哪裡唸書啊」、「散布員工個資」也涉及刑法第305條恐嚇罪，這類是屬於非告訴乃論，任何人告發警方可依職權進行偵查。

蔡沁瑜表示，郭台銘也看到網路上的言論也非常氣憤，「現在感覺整個團隊裡面的人都同仇敵愾」，郭辦覺得不能再姑息養奸，既然發起行動就希望事情趕快落幕，盡快把人揪出來。蔡沁瑜也說，「我們不知道是一個人還是一群人，或是背後有什麼力量在支持他做這樣的事情」，郭辦指希望透過今天這樣的動作盡快把事情釐清。

劉宥彤也指出，從5月郭台銘一度投身總統初選以來，這段時間蒐集的證據大概有2、300筆，「2、300筆比大概就是2、300位，大概就是不同IP」，不知道是有心人士所為還是大家一時衝動，但這些在網路上的人身攻擊與謾罵都是犯法行為，更重要的是她認為這些人沒有了解到應該自己在網路上遵守的規範，因此如果這樣的行為對別人的名譽、人身安全有所危害，就應該站出來捍衛自己的權益，也呼籲所有受到攻擊的人提出證據讓公權力處理，環給社會一個乾淨的選舉。

刑事警察局偵查第九大隊隊長邱承迪則表示，警方已受理郭台銘、蔡沁瑜及劉宥彤等3人報案，詳細了解案情後將依法偵處。邱承迪說，被害人所提供人數部分警方將盡快查處身份後進行通知傳喚。

邱承迪表也建議民眾在網路上推文或留言要特別小心，切勿用文字或情緒上的反應做文字說明，造成被害人認為有惡意部分，籲請各位民眾、網友要注意網路上的發言，也不要再任意轉貼相關具有恐嚇、危害或妨害名譽的文字。



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