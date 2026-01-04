陸「最寒酸動物園」迎來第1個旅行團　10年孤獨經營動物體態豐腴

記者任以芳／綜合報導

大陸貴州省黔東南州凱里市的一座深山動物園，今年年初終於迎來建園以來「第一個」旅行團，這個過去被網友稱為「史上最寒酸動物園」，退休校長馮元勇長年四處籌錢維持，卻從沒虧待園區動物。經歷十年努力，2025年下半年，因一則記錄動物園現狀的短影片在社交平台意外走紅，讓動物園正式告別了泥濘與孤寂，進入規範經營的新階段。

綜合陸媒報導，位於貴州凱里動物園佔地約3000多平方米，地理位置偏僻。2016年，年近7旬的退休校長馮元勇受託來到凱里，協助管理這家由親弟弟投資的動物園。數年內，周邊配套的遊樂園倒閉、因修建學校導致唯一通往外界的道路中斷，動物園陷入極度經營困境。

▲貴州「最寒酸」動物園從默默無聞到圈粉無數。（圖／翻攝 央視）

長達10年的時間，馮元勇成為了園內唯一的「職工」。他身兼園長、售票員、講解員、飼養員及保潔員數職。面對幾乎斷絕的遊客流量與入不敷出的財務狀況，馮元勇選擇投入個人的退休金補貼動物口糧，並親手在園內開闢菜園種植蔬菜飼料。

為了解決遊客通行的物理障礙，他甚至獨自修築了100多級水泥台階。該動物園曾因設施陳舊、圍欄斑駁被網民稱為「史上最寒酸動物園」。

即使日子再苦，硬體設施與環及簡陋，園內動物的健康狀態良好，把動物當自己孩子來養。目前園內飼養著包括豹、獅、虎在內的20多種大陸國家保護動物，養得頭好壯壯，普遍毛色發亮、體態「富態」，完全沒有出現商業化動物園的萎靡或飢餓現象。奉行「先保障動物吃喝，再考慮設施改善」的原則，將有限的資源集中給動物園裡的動物。

他把退休金貼進飼料費，自己吃苦，不讓動物受罪。感動許多網友說，這種「寒酸」，比某些裝修豪華但動物骨瘦如柴的網紅地，要體面一萬倍。

▲退休校長馮元辛苦經營「袖珍動物園」，終於感動網友，今年火紅成打卡地 。（圖／翻攝 央視）

經過十年努力經營，2025年下半年，一則記錄動物園現狀的短影片在社交平台意外走紅，引發廣泛關注。影片中呈現的極致簡陋與動物的良好狀態，觸動了許多網友的心。即便當時聯外道路仍是泥濘小路，仍有大批遊客從外省包車或搭乘火車前來打卡，周末高峰客流量一度突破千人，單日門票收入曾超過以往4個月的總和。

流量高峰期間，網民自發在網上傳播馮元勇的個人收款碼，發起「雲打卡」捐助行動。面對突如其來的社會資助，馮元勇在動物園營運狀況趨穩後，主動停用了收款碼。

今年年初，當地文旅部門的介入與協調下，動物園的硬體環境得到根本性改善。通往園區的兩條主要道路已完成，後山增建小樹林。隨著1月3日迎來開園以來第一個旅行團，共80人，接著是130人的大團。

馮元勇對外表示，隨著遊客回流，動物園已具備自我維持能力，「我不困難了，別再轉錢了」。動物園裡動物從此不在寂寞，曾經被稱為「最寒酸」動物園，實際上卻擁有最富足的愛心與努力典範，也是動物們快樂天堂。