清晨低溫探4.8度　明天又有強烈冷氣團「全台連凍4天」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天清晨最冷在新竹關西下探4.8度，苗栗造橋也僅5.6度，明天強烈大陸冷氣團南下，北部及東半部水氣增多，周二起轉乾，加上輻射冷卻影響，各地都有10度以下機率，預計要周五、周六白天才會回溫。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天東北季風減弱，環境轉為東風，各地可見陽光，清晨最冷在新竹關西4.8度，苗栗造橋也僅5.6度，台南下營、高雄內門都在10度以下，白天各地晴到多雲，西半部回溫到23至24度，東半部21至22度，日夜溫差10度以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今天清晨低溫。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，今天晚間台灣附近高壓逐漸出海，北方又有冷高壓南下，明天轉為東北風，下一波強烈大陸冷氣團將從明天影響到周四，周五才會減弱轉為東風，並逐步回溫。

降雨趨勢方面，曾昭誠表示，今天各地水氣減少，明天強烈大陸冷氣團南下，東北季風增強，北部、東半部及恆春有降雨機率，周二高壓更接近，台灣環境轉乾，僅基隆北海岸及北部山區有降雨，宜蘭、花東及恆春也有零星降雨。周三至周六偏乾，僅東半部及恆春有零星降雨。

溫度方面，他表示，今天清晨各地低溫10至12度，白天明顯回溫，可達20度以上。明天強烈大陸冷氣團，加上輻射冷卻影響，北部及宜蘭白天高溫降到20度以下，清晨局部地區為10度以下。周二至周五各地清晨都有10度以下，白天北部高溫約15度、南部20度以下。周五、周六冷空氣減弱，白天回溫，清晨輻射冷卻影響，仍有10度以下機率。

另外，曾昭誠也說，未來一周冷空氣影響下，高山要留意路面結冰、沿海要留意風浪。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）