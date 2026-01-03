快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

▲中方揚言監控沈伯洋。（圖／翻攝網站）



記者杜冠霖／台北報導

中國數度攻擊、恐嚇綠委沈伯洋，沈近日再遭中國鎖定。中國官媒與社群近日不斷散播用衛星照所拍攝沈伯洋台北居住地與工作地點，直接標明靠近大安森林公園；嗆「給一點大陸科技小小震撼」、「台獨頑固分子哪裡逃！」對此，沈伯洋今（3日）回應，中共軍演沒有討到什麼便宜，所以可能想做一些能得分的事，可惜的是，台灣人對這類事情越來越理解後，就跟中共軍演一樣，達到的效果跟邊際效益不斷降低。

對於中國近日又開始攻擊，沈伯洋表示，早在軍演結束時，中國腳本就啟動了。原因很簡單：軍演無效、股市還漲，加上他持續拆解國防謠言，對方可能惱羞成怒，決定直接針對個人。這次手法是「關西機場事件」的拙劣翻版：從關聯帳號發圖點火、內容農場炒作、虛假IP在社群帶風向，一直到官方定調收尾。「這三天我都懶理，只是靜靜看戲，順便把跟風起舞的帳號再次完成盤點歸檔」。

沈伯洋表示，針對中國發衛星圖、標示他工作地點跟錯誤住家，這件事情要拉開時間來看，這件事情從1月1日就發生，當時也有掌握到，而中國正在軍演，他們軍演沒有討到什麼便宜，所以可能想說軍演過後，做到一些能夠得分的項目，台灣有一堆應和中國論述的人，這也是中國唯一能得分的地方。

沈伯洋指出，1月1日中國所謂博主發了這樣的衛星圖，他可能不知道台灣人用google看得更清楚，他們後來放在YT、在PTT用虛假IP發文、進一步操作。這跟之前關西機場操作方式如出一轍，這就是中國經典想要分化台灣社會、威嚇台灣民眾做法。

沈伯洋直言，可惜的是，台灣人對這件事越來越理解後，就跟中共軍演一樣，達到的效果跟邊際效益不斷降低。