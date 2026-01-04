會與鄭麗文見面？　柯文哲：我非黨主席但私下有機會就可以





▲柯文哲4日陪同民眾黨立委張啓楷在嘉義市掃街拜票並受訪。（圖／民眾黨提供）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨徵召白委張啓楷參選嘉義市長，對於目前藍白協調狀況，張啓楷文今（4日）說，國民黨應該會在最快的時間點裡協調出黨內的參選人，接著他再與該人坐下來，接著透過兩黨機制，再進一步看是用協調或民調來推出一個最強的人。民眾黨前主席柯文哲則說，他現在還沒安排跟國民黨主席鄭麗文見面，因為他也不是黨主席，不過私底下有機會就見面，還是按機制來處理。

柯文哲擔任張啓楷的競選總幹事，並於今起展開嘉義市「Long Stay」，與張也先後到配南宮、大天宮五穀王廟、嘉義城隍廟參拜。對於未來嘉義市藍白合，以及有無安排跟鄭麗文見面，柯文哲上午與張啓楷受訪時表示，到現在還沒安排跟鄭麗文見面，因為他也不是黨主席，理論上如果按照正規制度，要黨主席對黨主席，不過私底下有機會就見面，還是按機制來處理。

張啓楷說，兩黨對於在嘉義市藍白合都已經釋出善意跟誠意，且已經組成協調小組，會按照原來步驟來做，目前就是所有有意參選的人都兄弟登山各自努力，而國民黨的機制是盡快跟市議員鄭光宏、陳家平、醫師翁壽良做協調，選出一個最強的人，接著透過兩黨機制，再進一步看是用協調或民調選出人選。

張啓楷說，現在當然就是因柯文哲這兩天下嘉義市後，國民黨內部可能更關注這個事情了，甚至有講說好像民進黨也開始在見縫插針，但挑撥不了的，因為制度非常的明確、非常的健全。國民黨應該會在最快的時間點裡，就上述3位目前檯面上曾講過說要參選的人，協調出一位，接著他再與該人坐下來，包括黨部的重要幹部，推出一個最強的人。

另外，鄭麗文4日受訪時表示，國民黨在嘉義一直積極進行黨內協調，很尊重也密集與市長黃敏惠進行內部溝通，會按照既定步驟來走，未來也一定會藍白做程序上的協調，最後相信還是會很順利的推動，在嘉義市提出一個藍白都能共同接受的人選。