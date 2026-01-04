怒海救援！東沙島海域漁船失去動力　雲林艦繫上救命纜繩拖回

▲海巡雲林艦驚濤駭浪救援小琉球漁船。（圖／海巡署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東琉球籍1艘漁船於2025年12月31日中午在東沙島南南東方約101浬海域因絞網失去動力，受東北季風影響，現場風浪達7至8級，險象環生。海巡署緊急派遣4000噸級雲林艦冒險前往，於惡劣海象中展開長時間拖帶救援，歷經5日夜奮戰，最終平安將人船護送返港，展現守護海上生命的堅定力量。

這艘漁船於2025年12月31日中午在東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，導致失去動力。海巡署接獲通報後，立即指派艦隊分署南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦前往救援。

31日20時許，雲林艦抵達該漁船位置，確認船上5名人員均安，然現場海象因東北季風增強、達7至8級陣風10級、浪高約3至4公尺，在此惡劣海象下，漁船失去動力隨時均可能發生意外。為維護我國籍漁船及人員安全，不及等待其他友船前往救援，雲林艦即依標準作業程序展開拖帶救援作業，於惡劣天候狀況下幾經努力，終將怒濤中的救命䌫繩帶上該漁船，日夜守護，緩慢而穩定航返台灣。

歷經連續5日夜於驚濤駭浪中克服萬難的拖帶作業，本（4）日清晨，雲林艦在小琉球西南近海將該漁船交接與「國大168號」漁船拖帶進東港漁港，順利完成此次遠距、惡浪、長時間的艱難救難任務。

海巡署強調，面對突發海上事故，海巡人員始終秉持「時間即生命、速度即希望」原則，不分晝夜、無畏風浪，守護海上作業漁民安全。籲請民眾如於海上遇有緊急狀況，立即撥打 118 海巡報案專線，海巡人員將即時提供協助。