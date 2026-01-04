　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

怒海救援！東沙島海域漁船失去動力　雲林艦繫上救命纜繩拖回

▲海巡雲林艦驚濤駭浪救援小琉球漁船。（圖／海巡署提供）

▲海巡雲林艦驚濤駭浪救援小琉球漁船。（圖／海巡署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東琉球籍1艘漁船於2025年12月31日中午在東沙島南南東方約101浬海域因絞網失去動力，受東北季風影響，現場風浪達7至8級，險象環生。海巡署緊急派遣4000噸級雲林艦冒險前往，於惡劣海象中展開長時間拖帶救援，歷經5日夜奮戰，最終平安將人船護送返港，展現守護海上生命的堅定力量。

▲海巡雲林艦驚濤駭浪救援小琉球漁船。（圖／海巡署提供）

▲海巡雲林艦驚濤駭浪救援小琉球漁船。（圖／海巡署提供）

這艘漁船於2025年12月31日中午在東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，導致失去動力。海巡署接獲通報後，立即指派艦隊分署南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦前往救援。

31日20時許，雲林艦抵達該漁船位置，確認船上5名人員均安，然現場海象因東北季風增強、達7至8級陣風10級、浪高約3至4公尺，在此惡劣海象下，漁船失去動力隨時均可能發生意外。為維護我國籍漁船及人員安全，不及等待其他友船前往救援，雲林艦即依標準作業程序展開拖帶救援作業，於惡劣天候狀況下幾經努力，終將怒濤中的救命䌫繩帶上該漁船，日夜守護，緩慢而穩定航返台灣。

歷經連續5日夜於驚濤駭浪中克服萬難的拖帶作業，本（4）日清晨，雲林艦在小琉球西南近海將該漁船交接與「國大168號」漁船拖帶進東港漁港，順利完成此次遠距、惡浪、長時間的艱難救難任務。

海巡署強調，面對突發海上事故，海巡人員始終秉持「時間即生命、速度即希望」原則，不分晝夜、無畏風浪，守護海上作業漁民安全。籲請民眾如於海上遇有緊急狀況，立即撥打 118 海巡報案專線，海巡人員將即時提供協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上士潛水亡「遺體陳屍沙灘」　澎防部：全力助家屬喪葬與撫卹作業

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽媽男友猥褻性侵188次　判5年6月

快訊／高雄大寮1男子陳屍農地

金門茅山塔雜草火警　強風助燃多點延燒近3600平方公尺

急凍連4天！全台123人無預警倒下失去心跳

快訊／找到了！澎防部30歲上士潛水失蹤　8天後尋獲冰冷遺體

網路買家稱「付款異常」　屏東母女求助警...果然又是詐騙

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

軍營內兩度性侵同袍！雙雙染梅毒　淫男「無悔意」重判7年

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

上士潛水亡「遺體陳屍沙灘」　澎防部：全力助家屬喪葬與撫卹作業

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽媽男友猥褻性侵188次　判5年6月

快訊／高雄大寮1男子陳屍農地

金門茅山塔雜草火警　強風助燃多點延燒近3600平方公尺

急凍連4天！全台123人無預警倒下失去心跳

快訊／找到了！澎防部30歲上士潛水失蹤　8天後尋獲冰冷遺體

網路買家稱「付款異常」　屏東母女求助警...果然又是詐騙

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

軍營內兩度性侵同袍！雙雙染梅毒　淫男「無悔意」重判7年

讓古德溫轟51分太難堪！洋基開季5連敗、李逸驊令「一週兩練」特訓

上士潛水亡「遺體陳屍沙灘」　澎防部：全力助家屬喪葬與撫卹作業

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

社會熱門新聞

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...

急凍連4天！全台123人無預警倒下失去心跳

禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

即／台中1歲5月大男嬰疑嗆奶送醫不治

屏東女騎士衝進土地公廟　左小腿遭歪斜廟體夾困亡

即／找到了！澎防部30歲上士潛水失蹤　8天後尋獲

1年嘿咻200次搞大15歲女友肚子　男被輕判

猜拳輸就陪睡！姊妹慘遭性侵188次

快訊／快改道！　國1今早火燒車1男命危

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

即／基隆男「10F直墜1F」　送醫搶救仍不治

更多熱門

相關新聞

屏東女騎士衝進土地公廟　左小腿遭歪斜廟體夾困亡

屏東女騎士衝進土地公廟　左小腿遭歪斜廟體夾困亡

屏東縣枋寮鄉中山路1日發生一起車禍，76歲陳姓婦人騎車途中不慎撞進路邊的福德祠（土地公廟），當場將廟體撞歪造成傾斜，其左小腿更被機車與廟體夾住，受困動彈不得。消防局獲報到場利用頂撐器將福德祠稍微撐起，順利協助婦人脫困，惟陳婦已失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍不幸宣告不治。初步調查酒測值為0，至於詳細肇事原因還有待釐清。

屏東麟洛成堆太空包狂燒！恐怖黑煙竄天

屏東麟洛成堆太空包狂燒！恐怖黑煙竄天

無照累犯飆速撞死重機男大生　判1年10月賠275萬

無照累犯飆速撞死重機男大生　判1年10月賠275萬

疑精神不濟連撞3車 屏東男先返家包紮再回現場

疑精神不濟連撞3車 屏東男先返家包紮再回現場

騎5公尺自摔喊沒騎車 監視器全都拍

騎5公尺自摔喊沒騎車 監視器全都拍

關鍵字：

海巡救援漁船失動東沙海域惡劣天候屏東

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面