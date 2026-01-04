游淑慧爆戰備用水比日本貴3倍　嗆國防預算是貪污納垢黑箱

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德宣布增加國防支出，行政院編列8年1.25兆預算，不過藍營認為空白授權金額過大，5度在立院程序委員會封殺《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案。國民黨台北市議員游淑慧今（4日）揭露，在強化國家韌性特別預算中，編列每瓶容量500ml、效期5年的長效期戰備飲用水單價120元，但日本無印良品販售的「災害用備蓄飲料水」，效期長達10年、容量490ml、單價只要180日幣，換算約36元台幣。

游淑慧指出，「價錢多比比、世面多看看、良心多挖挖」，大酸國防預算相關商品有價格「灌水」之嫌。她表示，強化國家韌性特別預算中，編列每瓶500ml、效期5年的長效期戰備飲用水單價台幣120元。但日本無印良品販售「災害用備蓄飲料水」，效期10年、490ml、單價180日幣，折合約36元台幣。

▲強化國家韌性特別預算中，編列每瓶容量500ml、效期5年的長效期戰備飲用水單價120元。（圖／游淑慧臉書）

游淑慧諷刺，「這才是行情、這才是全民備災」，畢竟水天天、人人都要喝，可負擔的價錢，人人買得到。支持國防預算，不是問題，「問題是，誰敢保證國防預算都花在該花的地方？國防預算不是貪污納垢的黑箱？」