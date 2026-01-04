　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國攻委內瑞拉逮馬杜洛　柯文哲：指責中國時也要看看自己行為

▲柯文哲4日陪同民眾黨立委張啓楷在嘉義市掃街拜票並受訪。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲4日陪同民眾黨立委張啓楷在嘉義市掃街拜票並受訪。（圖／民眾黨提供）

記者蘇靖宸／台北報導

美國總統川普下令突襲委內瑞拉，並證實逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻弗洛雷斯（Cilia Flores），但該軍事行動未獲國會批准，引發質疑。對此，民眾黨前主席柯文哲今（4日）表示，這就美國的新門羅主義，把南北美洲當作其勢力範圍，想怎麼幹就怎麼幹，但他想，美國在指責中國的時候，有時候也要看看自己的行為，只是大國政治就是這樣，這是國際現實主義。

柯文哲4日上午陪同張啓楷到嘉義市城隍廟參拜並受訪。針對川普昨下令對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並成功抓捕總統馬杜洛伉儷，柯文哲說，這就是大國政治，美國只是赤裸裸地做自己想做的事情嘛，國際現實狀況就是這樣。柯也說，這個也不是國際正義，這就是美國的新門羅主義，就美國把南北美洲當作是勢力範圍，想怎麼幹就怎麼幹，「但是我想是這樣啦」，那美國在指責中國的時候，有時候也要看看自己的行為，因為戰爭要有道德的正當性，不過大國政治就是這樣，這是國際現實主義。

至於保外就醫的前總統陳水扁今指行政院長卓榮泰下令不准他與《鏡電視》合作的新直播節目播出，柯文哲表示，他以前是陳水扁的醫生，曉得其健康狀況，但不給陳水扁特赦，又每天讓陳趴趴走，這也不是辦法，從前總統蔡英文不處理，到現在總統賴清德也不處理，但要特赦就特赦，不特赦就講清楚要怎麼做，這是台灣為什麼司法不被人民相信、尊敬，陳水扁交保案就是個例子，法律要搞清楚、講清楚，行就行，不行就不行。

01/02 全台詐欺最新數據

關鍵字：

柯文哲民眾黨陳水扁卓榮泰委內瑞拉美國川普

