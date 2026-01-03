川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

▲川普對委內瑞拉發動大規模軍事打擊行動。（圖／路透）



記者曾羿翔／綜合外電

美國總統川普（Donald Trump）3日對委內瑞拉發動大規模軍事打擊行動，並證實「活捉」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子並帶離委國。委國副總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）就發出聲明要求美國立即提供「活著的證據」。多國也發聲譴責美國行徑。

副總統接掌政權 要求馬杜洛生死證明

綜合外媒報導，目前馬杜洛及第一夫人具體下落依然不明，預計將被帶到美國接受刑事審判。委內瑞拉副總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）發出聲明，她不清楚兩人的拘留地點，並要求美國立即提供「活著的證據」，證明他們仍然健在。根據委內瑞拉憲法，馬杜洛無法履職時由副總統代理，羅德里格斯已正式宣誓就任臨時總統。

▲委內瑞拉總統馬杜洛被美方活捉 。（圖／達志影像／美聯社）

委國譴責美方侵略 宣布全國進入緊急狀態



委內瑞拉政府隨即強烈譴責，美國的軍事行動為侵略性攻擊，指出襲擊不僅擊中軍事設施，也波及民間區域。官方發言稱，此舉嚴重違反國際法，並宣布全國進入緊急狀態，動員國家防衛力量。

俄中古哥伊齊聲譴責 美國行徑引發外交風暴



多國目前也發出強烈譴責，俄羅斯發出聲明，譴責美國對委內瑞拉實施了武裝侵略行為，「俄方與委內瑞拉人民站在一起」。哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）發文，向全世界發出警報，委內瑞拉遭到襲擊！美國發射導彈進行轟炸。古巴國家主席迪亞斯卡內爾也發聲，譴責美國襲擊委內瑞拉的「罪行」，呼籲國際社會對此採取緊急行動。中國《新華社》則指出，中國外交部對此事感到震驚，呼籲美方必須保障馬杜洛的人身安全。伊朗當局也痛批美國「公然侵犯他國主權與領土完整。」