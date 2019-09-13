索國「黨團會議」討論與我斷交　外交部：盡最大努力表達我方誠意

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

針對媒體報導，索羅門群島總理召開內閣會議討論台索邦交，跨黨派小組報告建議與台灣斷交，外交部發言人歐江安13日表示，該會議是執政團隊的「黨團會議」，並非「內閣會議」，同時呼籲索國各界人士切勿落入預設的結論與陷阱。

歐江安表示，索國政府13日召開的是執政團隊的「黨團會議」（caucus meeting），並非「內閣會議」。「黨團會議」曾聽取「跨黨派小組」的口頭報告，並決定將等待其他報告的出爐。依據程序，目前仍有索國外交部、總理府及國會外委會將陸續各自提出評估報告。

歐江安指出，根據外交部掌握的資料，「跨黨派小組」報告內容謬誤及偏頗，嚴重扭曲事實，更謊稱曾經來台考察並與我方進行討論等。外交部澄清，「跨黨派小組」未曾訪台，其個別成員曾參加本年8月亞太國會議員聯合會索羅門群島代表團隨同訪台，因其並不具考察小組任務身分，外交部並未與其有任何意見交換。

歐江安批評，該小組報告竟稱外交部人員對索國無特定援助計劃等，實為謊言。外交部強調，「在事實基礎已有錯誤下，『跨黨派小組』所作出的結論或建議也失去可信度，相信也無法取信索國廣大民眾及政治人物。外交部也將向索國各界說明此報告的謬誤，提醒各界人士切勿落入預設的結論與陷阱。」

歐江安提到，我國高度珍惜與索羅門群島的邦交，將盡最大努力向索國表達我方的誠意，因此外交部徐斯儉政務次長訪問索羅門群島的行程將如期進行，以利與當地各界重要人士會晤，全力鞏固邦誼。

外交部呼籲索國政府，應依據前所宣示，參考跨黨派小組、外交部、國會、總理府所作出的相關報告，並傾聽廣大基層民意後，依民主合法、公開透明程序做出決定。