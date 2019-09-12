索羅門總理：台灣捕撈索國鮪魚「價值遠超過金援」

記者柯沛辰／綜合報導

我太平洋友邦索羅門群島近來關係出現變化，索國總理和內閣辦公室12日發聲明指出，在做出正式決定前，台灣仍是索國的外交夥伴。但聲明也證實，總理蘇嘉瓦瑞認為台灣給予的金援，遠不及台灣從索國捕撈的鮪魚價值，而且兩者嚴重失衡。

索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今年7月接受澳洲國立大學（Australian National University）太平洋與中國問題專家史密斯（Graeme Smith）訪問時表示，台索建交以來，台灣雖金援好幾億美元，協助發展，但同時期在索國水域捕撈的鮪魚，經濟價值高達數十億美元，兩者嚴重失衡，索國無疑是台灣的淨貸放國。

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

聲明中證實，蘇嘉瓦瑞領導的索國民主進步執政聯盟（DCGA）正公開評估現行的外交決策，黨團和內閣也展開討論，因為這是百日優先政策的一環，最後根據評估的結果，將做出最有利索國的決定，同時反映政黨集體決策和路線。

儘管「廣交友、不樹敵」是索國目前的外交架構，但是否繼續維持對台外交關係，或轉而承認中國大陸，前提都是以獲取國家最大利益為基準。根據《中央社》報導，聲明強調，在做出正式決定前，台灣依然是索羅門群島的外交夥伴。

▲總統蔡英文2017年出席索羅門國宴，與蘇嘉瓦瑞（右）相談甚歡。（圖／總統府）

▲索羅門群島地理位置。（圖／外交部網站）