索羅門恐斷交？蔡英文喊話友邦：真心誠意、盡心盡力相待

▲總統蔡英文。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

索羅門群島近期和中國大陸親近，引發外界擔憂是否會與我國斷交。對此，總統蔡英文13日受訪時向友邦喊話，台灣對友邦都是真心誠意、盡心盡力相待。

針對外傳索羅門群到九月中將與中國大陸建交，蔡英文回應，索羅門群島事情還在進行當中，有各式各樣意見。台灣對我們的邦交國，都是真心誠意相待，對於邦交國人民健康、產業發展上都是盡心盡力協助，而友邦也在國際上替我們發聲。

此外，面對身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜拋出「裡子外交」，蔡英文回應，外交不是裡子或面子問題，而是實實在在高度挑戰，需要國際視野、足夠歷練的人來處理。

蔡英文提出四點方向，第一點，對中華民國來說，外交很清楚要跟國際共享普世價值，結交更多朋友，在很多議題上，一起讓這種價值影響更多人，遇到問題也會有朋友替我國發生、捍衛我們的價值。

第二點，蔡英文說，做為區域的一份子，必須善盡區域和平穩定的責任；第三是對需要幫助之國家，尤其是邦交國，必須真心對待，照顧他們的人和產業等；最後一點，全球佈局上，台灣企業需要全球商機。

蔡英文強調，這幾點都是過去幾年蔡政府持續在做，未來也會繼續努力的方向，獲得國際上更多肯定，國際朋友也越來越多，這樣的外交方向才是全民最大的期待。