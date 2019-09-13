巴黎公運12年最大規模罷工！「黑色星期五」癱瘓地鐵　外交部示警

▲巴黎地鐵。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

法國政府財政捉襟見肘，推動一系列退休金改革法案，預定廢除包括巴黎公共運輸公司在內的特殊退休制，引發相關員工強烈反彈。近日，工會號召職工9月13日走上街頭，屆時巴黎公交系統將迎來12年最大規模罷工，影響多條地鐵、電車及巴士。我外交部示警，國人務必注意相關訊息，以免行程受阻。

當地時間9月13日，巴黎公共交通系統將迎來「黑色星期五」。巴黎大眾運輸公司近日公告，職工將發起大規模罷工，多條地鐵都將受到影響，建議民眾避免出行。

公會預計，當地時間9月12日晚間6點起，巴黎地鐵、公共巴士、有軌電車及地鐵快線都會陸續受到影響，在13日最為劇烈，目前已就乘客安全問題向公司高層示警，由公司對外發布提醒。

▲法國總統馬克宏再攻退休制度改革，誓要解決財政問題。（圖／路透）

當地媒體《巴黎人報》報導，平時巴黎地鐵每條路線尖峰時段都有50至60名司機在崗位上，但罷工當天將只剩2名司機工作。工會指出，法國地鐵員工的工作條件嚴苛，不僅要值夜班，還要面對隧道汙染，退休後的待遇已經是僅存的職業優勢，自然不可被剝奪。

不過，法國國家鐵路公司（SNCF）未參與此次罷工，因此巴黎大區快鐵C線、D線、E線及大區鐵路、有軌電車T11將正常營運。

我外交部示警全文如下：

一、巴黎地鐵公司（RATP）工會為抗議退休改革政策，將於9月13日發起大型罷工活動，RATP已宣布當天所屬地鐵巴士、地面電車（Métro、RER A/B、Bus、Tramway）等運輸網絡將停止運行，預期將嚴重影響沿線交通運輸。詳細資訊可參考RATP網站：ratp.fr

二、鑒於13日當天大眾交通將受相當影響，請國人注意相關資訊，以免行程受到延誤；另當日公路車輛應將遽增，恐造成路面交通阻塞，前往機場及車站旅客宜提早規劃因應。

三、外交部將密切注意相關發展，國人旅法期間如遇有急難，請撥打我駐法國代表處緊急連絡電話(002-33-680-074-994；法國境內直播0680-074-994)；或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心之國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話：0800-085-095，以便提供協助。