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ET民調「三腳督」狠甩韓國瑜、郭柯王！蔡英文：都做參考

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▲總統蔡英文。（圖／記者季相儒攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘11日正式發表退黨聲明，替政壇拋下震撼彈。根據《ETtoday新聞雲》最新民調，在「郭柯王」結盟加入藍綠對決後的的三腳督戰場，支持度仍以總統蔡英文35.4％最高，韓國瑜則是排名第三24.6%。對此，總統蔡英文強調，民調就是參考。

調查結果顯示，在郭台銘、柯文哲、王金平結盟加入的對戰組合中，三組支持度以蔡英文35.4％最高，其次是「郭柯王」的30.8%，而韓國瑜則是24.6%。相較於上次民調結果，蔡英文上升5.4個百分點，郭柯王組合下滑2個百分點，韓國瑜則下跌3.5個百分點。

「三腳督」情況下狠甩韓國瑜、郭柯王聯盟。蔡英文13日前往士林海光宮參拜，她受訪時表示，選舉活動中各種民調都有它的背景時間，還有做民調的考量，都會做為參考。

至於陸軍整備，蔡英文表示，民進黨的組織架構完整，各地組織能夠做的最好的整合跟責任的分配，都是進行中的事情。

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