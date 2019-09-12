ET總統民調／三腳督！蔡英文35.4%勝韓國瑜　「郭柯王」下滑到30.8％　

記者黃巈禾／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘11日正式發表退黨聲明，準備獨立參選，與藍綠兩黨2020總統提名人韓國瑜、蔡英文一較高下。根據《ETtoday新聞雲》最新民調，在「郭柯王」結盟加入藍綠對決後的的三腳督戰場，支持度仍以總統蔡英文35.4％最高，韓國瑜則是排名第三24.6%。

▲蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday攝影中心攝）

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，此次針對2020總統大選的最新調查，進行期間為2019年9月9日至9月10日進行，調查方法是以「網路調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為3,302份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.7%。

另外，在進行統計分析之前，原始資料也先依內政部最新人口統計資料(108年8月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。



蔡英文、韓國瑜、郭台銘+柯文哲+王金平三組對戰

調查結果顯示，在郭台銘、柯文哲、王金平結盟加入的對戰組合中，三組支持度以蔡英文35.4％最高，其次是「郭柯王」的30.8%，而韓國瑜則是24.6%。相較於上次民調結果，蔡英文上升5.4個百分點，郭柯王組合下滑2個百分點，韓國瑜則下跌3.5個百分點。

蔡英文、韓國瑜、郭台銘「三腳督」

值得注意的是，若郭台銘單獨代表「郭柯王」加入總統戰局，三組支持度仍以蔡英文35.7％最高，其次是郭台銘29.7％，最後則是韓國瑜24.5％。相較於前次民調結果，蔡英文攀升3.7個百分點，郭台銘下滑1.1個百分點，韓國瑜下跌3.3個百分點。

蔡英文、韓國瑜、柯文哲「三腳督」

若郭台銘不參選，改由柯文哲加入總統戰局形成「三腳督」的局面，仍以蔡英文37.5％奪冠，其次是韓國瑜26％，柯文哲則是23.1％。相較於上次民調結果，蔡英文上升4.2個百分點，韓國瑜下跌4.1個百分點，柯文哲下滑1.4個百分點。

蔡英文、韓國瑜「藍綠對決」

若郭台銘、柯文哲都不參選，在韓國瑜挑戰蔡英文的藍綠對決情況下，蔡英文以43.4％的支持度領先，韓國瑜則是27.1％，兩人差距16.3個百分點。相較於上次民調結果，蔡英文支持度攀升2.6個百分比，韓國瑜下跌4.2個百分比。

立委選舉政黨票

至於柯文哲籌組台灣民眾黨，並有意拉攏郭台銘角逐總統大位，目標攻下10席。調查結果發現，明年1月選舉時，有35.6％的受訪者會把政黨票投給國民黨，27.6％投給民進黨，20.4％投給台灣民眾黨，而時代力量則獲得4.4％的支持，接近5％門檻，仍有機會可以分配到立委不分區席次。

最喜歡的政治人物

另外，在最喜歡的政治人物方面，前兩名分別是蔡英文37.2％與柯文哲（33.4％），而郭台銘與侯友宜均以29.9％並列第三、第四名，朱立倫（25.9％）則排名第五，而韓國瑜（25％）僅排名第六。

最討厭的政治人物

在最討厭的政治人物方面，韓國瑜（59.5％）排名第一，第二名與第三名分別是蔡英文（44.1％）與吳敦義（42.9％），柯文哲（21.8％）則排名第六名；郭台銘排名第九（18.1％）。

陳明文遺落300萬說法相信度

此外，針對日前民進黨立委陳明文在高鐵遺落300萬元現金，聲稱這筆錢是要給兒子做為創業基金的說法，調查發現，有高達65.9％受訪者表示不相信陳明文的說法，僅11.8％受訪者表示相信。

陳明文300萬事件是否會衝擊民進黨2020選情

針對此事件是否會衝擊到民進黨2020年的選情，調查發現，有42.4％受訪者表示對民進黨明年的選情會有衝擊，但也有37.8％受訪者表示不會有衝擊，顯示受訪者看法呈現分歧。

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