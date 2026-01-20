　
    • 　
>
補蛋白質「吃錯東西」恐在補油　醫曝5大肉、豆類地雷食物

▲▼雞肉,雞腿,雞胸肉。（示意圖／VCG）

▲充蛋白質「選錯肉」成補油，醫師曝5大高油脂肉、豆類食物。（示意圖／VCG）

 記者趙蔡州／綜合報導

許多人增肌減脂時，為了補充足夠的蛋白質，會吃進大量的肉或豆製品。對此，復健科醫師王思恒表示，補充蛋白質時若選錯食物，可能吃到的往往非蛋白質，而是吞下大量油脂，並點出5大脂肪比例極高的肉類與豆製品，以及含脂量較低的食物供網友參考。

王思恒在臉書「一分鐘健身教室」指出，很多人為增肌減脂，餐餐大魚大肉，以為蛋白質吃好吃滿，結果體重不降反升，真相就是「你以為的補肉，很多都在補油」、「拿許多人愛的豬五花或牛小排為例，脂肪提供的熱量高達80%，真正優質的蛋白質反而不到2成，不可不慎」。

王思恒也將市面上常見的肉類、豆製品依含油脂的多寡，區分為「紅燈區」、「黃燈區」與「綠燈區」供網友參考，詳細如下：

【紅燈區高油警告】
脂肪比重極高，超過70%熱量來自脂肪，分別有豬五花肉脂肪佔82%、牛五花（胸腹肉）佔80%、牛小排佔75%、雞屁股佔88%、百頁豆腐佔70%。

【黃燈區適量注意】
脂肪與蛋白質各半，吃多容易熱量爆表，分別有豬梅花肉脂肪佔55%、牛腩佔60%、雞翅（帶皮）佔58%、全蛋佔62%。

【綠燈區低脂首選】
脂肪佔比低於30%，良好蛋白質來源，分別有去皮雞胸肉脂肪佔10%、豬里肌佔15%、牛腱佔20%、鯛魚片佔10%、無糖豆漿佔30%。

01/17 全台詐欺最新數據







