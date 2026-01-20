溼答答剩8℃　強烈冷氣團凍4天

▲今日水氣增多。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／台北報導

急凍4天！氣象專家吳德榮提醒，今日強冷空氣南下，周三至周五強冷空氣盤據；歐洲模式最新模擬，以符合強烈大陸冷氣團的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。

北部越晚越濕冷

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日強冷空氣南下，氣溫驟降，北台越晚越濕冷，北部、東半部有局部雨，中南部多雲時晴，氣溫亦降晚轉冷。

吳德榮說，周三至周五強冷空氣盤據，周三、周四北台濕冷，北部、東半部有局部雨；周五北部轉乾，雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨；這三天中南部多雲時晴、白天偏涼、早晚冷。

估達強烈冷氣團

吳德榮表示，歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合強烈大陸冷氣團（台北測站≦12度）的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右，未達寒流，其低溫也遠不如上波，但由於濕冷，感覺還是很冷，要注意保暖莫輕忽。

吳德榮分析，周三、周四3000公尺以上高山（合歡、雪山、⋯ 等）有降雪機率；2000公尺左右（太平山）處在臨界條件，固態降水（冰霰、霧淞）機率高，飄雪仍可期待。

吳德榮指出，周六至下周二天氣好轉，各地轉晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率，冷空氣逐日減弱，白天轉溫暖舒適，夜間輻射冷卻作用，早晚偏冷，日夜溫差大；下周二晚起至下周四另一波冷空氣南下，強度一般，北、東轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。