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ET總統民調／韓國瑜支持度一路下跌至27.1％　藍綠對決蔡英文勝

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▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

2020大選藍綠兩黨參選人分別為總統蔡英文及高雄市長韓國瑜，鴻海創辦人郭台銘12日上午也發布聲明退出國民黨。但未正式宣布參選2020前，藍綠對決的結果仍備受外界關注。而此次《ETtoday新聞雲》民調結果顯示，蔡英文的支持度上升，但韓國瑜的民調從5月便持續下滑，兩人差距擴大。

根據《ETtoday新聞雲》民調，韓國瑜在5月的支持度依舊保持領先，但在7月中旬卻出現戲劇性轉折，蔡英文以41.2％的支持度勝出。持續到8月上旬，蔡英文一路領先，反觀韓國瑜支持度除了下滑，更與蔡英文拉大差距。

▲▼蔡英文、韓國瑜2人對戰支持度趨勢。

▲《ETtoday新聞雲》前次民調結果，蔡英文、韓國瑜2人對戰支持度趨勢。

比較《ETtoday新聞雲》前7次民調結果，僅有蔡英文與韓國瑜藍綠對決的狀況下，韓國瑜的支持度從5月開始一路下滑，從5月中旬的43.7%一直到8月下旬的31.3%，一共下滑12.4個百分點；而蔡英文則從33.7%上升至40.8％，共上升7.1個百分點。而此次民調結果，2人對戰中，蔡英文支持度從40.8％增加至43.4％，提高了2.6個百分點，韓國瑜的支持度則是從前次的31.3％下跌至27.1％，兩人差距持續擴大。

▲▼蔡英文、韓國瑜2人對戰支持度趨勢（圖／ETtoday新聞雲民調中心）。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年9月9日至9月10日進行，調查方法是以「網路調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為3,302份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.7%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年8月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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