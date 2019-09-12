ET民調／政黨票比一比！國民黨35.6％領先　柯文哲的台灣民眾黨排第三





▲立委選舉政黨票投票對象。（圖／ETtoday民調中心）

記者袁茵／台北報導

2020總統大選及立委選舉將至，除了藍綠兩黨之外，坦言將目標放在國會的台灣民眾黨備受外界關注。《ETtoday新聞雲》最新民調指出，立委選舉政黨票部分，仍由國民黨、民進黨拿下冠亞軍寶座，但過去被譽為「第三勢力龍頭」的時代力量卻遭到邊緣化，被民眾黨狠甩16個百分點。

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，並有意拉攏郭台銘角逐總統大位，目標攻下10席不分區立委。《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，明年1月選舉時，有20.4％的受訪者會把政黨票投給台灣民眾黨，35.6％會投給國民黨，27.6%則會投給民進黨，而目前第三大黨時代力量僅只有4.4％，但由於接近5％門檻，因此仍有機會可以分配到立委不分區席次。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年9月9日至9月10日進行，調查方法是以「網路調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為3302份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.7％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年8月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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