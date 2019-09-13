被問「最佳副手人選」　郭台銘趁機放閃：曾馨瑩是我的賢內助

記者袁茵／台北報導

今（13日）是中秋節，12日宣布退出國民黨的鴻海集團創辦人郭台銘發布2支短片，一邊剝文旦，一邊暢談時事。關於外界關心的副手問題，郭台銘突然大曬恩愛，強調妻子曾馨瑩就是他在家庭建議中的「最佳副手」。

被問到副手人選是否決定了？郭台銘13日在影片中提到，在家裡面，他自己就是副手，而在公司時，妻子曾馨瑩在家庭建議上面，則會扮演「賢內助」角色，成為「最佳的副手」。

而如果要選的話，競選總幹事會不會是媒體人趙少康？郭台銘表示，趙少康是他同齡好朋友間在政治議題上的諮詢顧問，「他是非常優秀的！」也是一個非常能幹的人才，不過「我不知道你們哪裡來的消息！他一直是我的顧問，各種政治、社會關心議題的顧問，他是非常優秀的人生導師！」但是「我都還沒決定要參選，哪來競選總幹事呢？」

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▲郭台銘。（圖／翻攝自郭台銘影片）