搶先郭台銘！釋悟善禪師付清100萬登記選總統　事蹟「國道上救雞」

▲釋悟善禪師付清100萬登記選總統。（圖／釋悟善禪師提供）

記者蔣婕妤／台北報導

中選會12日發布總統選舉公告，13至17日開始受理申請為總統、副總統選舉被連署人，12日當天鴻海集團創辦人郭台銘更宣布退出國民黨，替選總統做準備。13日登記首日，釋悟善禪師搶先郭台銘一步，先繳清100萬元保證金準備展開連署。釋悟善禪師自稱是「史上第一個出家人登記選總統」，其事蹟包含「國道上救雞」。

根據中選會公告時程，12日發布總統、副總統選舉公告後，13至17日開始受理申請為總統、副總統選舉被連署人。備受關注的鴻海集團創辦人郭台銘12日已經宣布退出國民黨，「郭柯王」最後到底要如何合作，最終17日就會有答案。

中選會13至17日開始受理申請為總統、副總統選舉被連署人。13日登記首日，郭台銘還沒有前往領表登記，不過，已經有6人搶先領表，其中包含搶頭香的釋悟善禪師，還有參選台北市士林大同立委補選失利的陳源奇，以及喜樂島決策會委員歐崇敬等。不過，僅有釋悟善禪師先繳清100萬元保證金，正式完成登記。

這位神秘的釋悟善禪師本名是黃多玉，是來自韓國的華僑，他自稱是「史上第一個出家人登記選總統」。其相關事蹟包含12年內自掏腰包捐款超過1億元、在國道上不顧危險只為救一隻雞。他的競選理念為希望延續兩岸和平、維護中華文化、再創台灣經濟奇蹟，他稱厭惡藍綠惡鬥，希望作為一個真正的政治素人，以6字新法「買空、移空、整空」來拚經濟。

釋悟善禪師發言人劉佑民表示，法師在台北、彰化、高雄都有總部，目前已經開始連署準備作業，正式連署後將會在台北多個捷運站口設立據點，對於連署數字很有信心。

釋悟善禪師提出「六大保證」。第一為堅持台灣的主權以及中華民國的主體性；第二是外交牛步化、經濟起飛化；第三項是兩岸問題必須和平解決，積極推動雙方領導人會談並建立兩岸和平穩定模式，讓兩岸關係正常化。

第四點是必須要落實司法改革，極刑犯嚴謹審理，迅速執行，回歸軍事審判制度，以符軍紀；第五要落實社會福利政策，照顧低薪家庭，擴大就業市場讓年輕人出頭天；第六持續各項改革，「包括我們的教育改革、我們行政效率改革、政治體制改造還有社會改造，我們希望透過機關總體檢，廢除不當機關的成立，讓曾經執政的政黨因不當霸佔人民財產和霸佔國家的財產，都全部退回。」