藍綠對決小英贏！柯文哲拜發財廟：郭台銘給大家打破藍綠新選項

▲柯文哲中午抵達竹山紫南宮。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台北市長柯文哲13日到南投縣竹山鎮紫南宮參拜，受到現場熱情柯粉爭相合影，柯來者不拒，光是和民眾合照就花了30分鐘，被問到如何幫助郭台銘參選總統一事，柯說，既然要幫忙就給人家方便，一切順其自然，他認為郭台銘是打破藍綠的新選項。

▲紫南宮主委莊秋安介紹柯文哲。（圖／記者鄧木卿攝）

柯文哲中午12點多抵達紫南宮前，就有熱情的柯粉志工在現場用力宣傳柯要來的訊息，不少來進香的民眾得知後，拜拜完就留下來等待柯文哲，果然，柯一到場，馬上引起一陣騷動，柯參拜完土地公後，也對民眾簡短致詞，他祈求國泰民安、風調雨順，大家身體健康，中秋快樂，紫南宮主委莊秋安也送上「錢母」、「金雞」，預祝柯有好的「起家」，心想事成。

▲柯文哲和莊秋安兩人拜拜。（圖／記者鄧木卿攝）

柯文哲接著一一和熱情民眾合影，民眾大排身龍，秩序良好，合照時間就花了30分鐘。

▲莊秋安贈送柯文哲「錢母」。（圖／記者鄧木卿攝）

柯文哲等人中午接受莊秋安宴請後，回到莊家泡茶聊天，被問到如何幫郭台銘角逐大位時，他說，大選還剩下4個月，時間很緊迫，既然要幫忙人家，就給人家方便，讓對方去決定，一切順其自然。

▲柯文哲和上百名民眾合影。（圖／記者鄧木卿攝）

柯還說，如果是藍綠一對一的話，肯定就是小英總統贏，而台灣要有打破藍綠的新的思維，郭就是藍營的另一個選項。

▲柯文哲到莊秋安家中泡茶聊天。（圖／記者鄧木卿攝）