　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠對決小英贏！柯文哲拜發財廟：郭台銘給大家打破藍綠新選項

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲柯文哲參拜竹山紫南宮。（圖／記者鄧木卿攝）

▲柯文哲中午抵達竹山紫南宮。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台北市長柯文哲13日到南投縣竹山鎮紫南宮參拜，受到現場熱情柯粉爭相合影，柯來者不拒，光是和民眾合照就花了30分鐘，被問到如何幫助郭台銘參選總統一事，柯說，既然要幫忙就給人家方便，一切順其自然，他認為郭台銘是打破藍綠的新選項。

▲柯文哲參拜竹山紫南宮。（圖／記者鄧木卿攝）

▲紫南宮主委莊秋安介紹柯文哲。（圖／記者鄧木卿攝）

柯文哲中午12點多抵達紫南宮前，就有熱情的柯粉志工在現場用力宣傳柯要來的訊息，不少來進香的民眾得知後，拜拜完就留下來等待柯文哲，果然，柯一到場，馬上引起一陣騷動，柯參拜完土地公後，也對民眾簡短致詞，他祈求國泰民安、風調雨順，大家身體健康，中秋快樂，紫南宮主委莊秋安也送上「錢母」、「金雞」，預祝柯有好的「起家」，心想事成。

▲柯文哲參拜竹山紫南宮。（圖／記者鄧木卿攝）

▲柯文哲和莊秋安兩人拜拜。（圖／記者鄧木卿攝）

柯文哲接著一一和熱情民眾合影，民眾大排身龍，秩序良好，合照時間就花了30分鐘。

▲柯文哲參拜竹山紫南宮。（圖／記者鄧木卿攝）

▲莊秋安贈送柯文哲「錢母」。（圖／記者鄧木卿攝）

柯文哲等人中午接受莊秋安宴請後，回到莊家泡茶聊天，被問到如何幫郭台銘角逐大位時，他說，大選還剩下4個月，時間很緊迫，既然要幫忙人家，就給人家方便，讓對方去決定，一切順其自然。

▲柯文哲參拜竹山紫南宮。（圖／記者鄧木卿攝）

▲柯文哲和上百名民眾合影。（圖／記者鄧木卿攝）

柯還說，如果是藍綠一對一的話，肯定就是小英總統贏，而台灣要有打破藍綠的新的思維，郭就是藍營的另一個選項。

▲柯文哲參拜竹山紫南宮。（圖／記者鄧木卿攝）

▲柯文哲到莊秋安家中泡茶聊天。（圖／記者鄧木卿攝）

ET快訊
搶先郭台銘！「史上第一位參選出家人」釋悟善禪師付清100萬登
雨衣雙煞「行刑式6槍」轟殺貓霖幫老大！第2槍手今落網
私會馬俊麟4天約2次挨轟　王瞳突亮出證件照「公開新身分」
欠9元餐費「只給一片吐司」！窮學生被打菜阿姨羞辱　餓到回家不
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

受邀與何韻詩對談　林昶佐：台灣人民為香港發聲　就像為自己發聲

藍綠對決小英贏！柯文哲拜發財廟：郭台銘給大家打破藍綠新選項

中時民調韓國瑜慘通通墊底！韓競辦：僅供參考…調整步伐與策略

國民黨「個人利益」導致郭董退黨？柯P被追問爆出「白海豚」

被問「最佳副手人選」　郭台銘趁機放閃：曾馨瑩是我的賢內助

搶先郭台銘！釋悟善禪師付清100萬登記選總統　事蹟「國道上救雞」

快訊／郭台銘稱「無黨一身輕」：中秋節不會去中選會登記

關西營區靶場「子彈射穿民宅」　六軍團：協助後續修繕

因韓市府不支持而停辦？　孫大千要「大港開唱」主辦單位踹共！

力挺謝佩芬陪掃街　林飛帆：民進黨重視青年絕不是嘴上說說

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果！企業家驚呆　TWICE彩瑛撞臉iPhone 11 「連痣都對上」

被酸「接吻像魚」黑粉嫌噁心！　尚恩曼德斯反擊「激情喇舌」卡蜜拉

醃肉加蜂蜜、魚片放檸檬上烤　中秋烤肉懶人包撇步大公開！

美牛橫膈膜攻老饕味蕾！ 燒肉同話獲「美旗林」評鑑推中秋應景餐

超萌自拍！美貓見鏡頭好奇靠近　睜大眼狂放電...療癒模樣網暴動

受邀與何韻詩對談　林昶佐：台灣人民為香港發聲　就像為自己發聲

藍綠對決小英贏！柯文哲拜發財廟：郭台銘給大家打破藍綠新選項

中時民調韓國瑜慘通通墊底！韓競辦：僅供參考…調整步伐與策略

國民黨「個人利益」導致郭董退黨？柯P被追問爆出「白海豚」

被問「最佳副手人選」　郭台銘趁機放閃：曾馨瑩是我的賢內助

搶先郭台銘！釋悟善禪師付清100萬登記選總統　事蹟「國道上救雞」

快訊／郭台銘稱「無黨一身輕」：中秋節不會去中選會登記

關西營區靶場「子彈射穿民宅」　六軍團：協助後續修繕

因韓市府不支持而停辦？　孫大千要「大港開唱」主辦單位踹共！

力挺謝佩芬陪掃街　林飛帆：民進黨重視青年絕不是嘴上說說

法蘭克福車展／法拉利「新V8敞篷跑車」F8 Spider目標直指麥拉倫

健身飲食正夯　雄獅旗下gonna南港店也推增肌減脂餐

只賣5小時！三重幽靈人氣大腸包小腸　烤得焦脆、會噴肉汁

「單打喬」重返NBA與活塞簽1年合約　為騰空間裁畢斯利

1個月3萬！台裔楊安澤承諾給10家庭「自由紅利」　律師：有違法疑慮

全聯收銀台總是大塞車！　網點出「問題在客人身上」：結帳三寶慢到抓狂

受邀與何韻詩對談　林昶佐：台灣人民為香港發聲　就像為自己發聲

公寓大火！消防員在雙門冰箱內驚見「母子焦屍」...2人各塞一側隔層

寶寶練習蹲馬桶汪星人偷學！　「黃金」神準進洞嚇到奴才

女人鬥爭！她藏頭詩罵「敗類無人不知」　還辯：他人解讀無法管

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

政治熱門新聞

中時民調「狠輾韓當老三」！網看..

楊秋興：國民黨還期待團結嗎？

郭董若找朱搭檔　他預言：韓完了

韓粉決裂知識藍　恐陷棄韓保郭惡..

國民黨嗆不是退黨就拿你沒辦法！..

韓國瑜昔批陳菊落跑　網驚：完全..

民眾黨「超兇」學霸出征松山信義..

退黨還不夠…徐永明曝郭台銘參選..

釋悟善禪師付清100萬登記選總..

黃暐瀚激怒韓粉：韓的兩成拖累2..

快訊／郭台銘：中秋節不會去中選..

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪..

郭台銘退黨　學者：連河都沒過才..

快訊／郭台銘早上才決定退黨　蔡..

更多熱門

相關新聞

「個人利益」導致郭董退黨？柯P爆：白海豚

鴻海集團創辦人郭台銘12日大動作退黨，以獨立參選人之姿進軍2020總統大選已箭在弦上；但該舉動也引來總統蔡英文競辦諷刺，指郭退黨是覺得國民黨迂腐，「那何必參加國民黨初選？」對此，與郭結盟的柯文哲幫忙開脫，「沒有碰到都不知道」，還稱國民黨就是因為「個人利益大於政黨利益」；至於是誰的個人利益？柯未正面回答，咳了聲後說，「知道就不要講」，隨後轉過頭猛地又冒出一句「白海豚」，引發外界聯想。

柯文哲當綠臥底換2024門票？蔡英文納悶：邏輯怪怪的

ET民調「三腳督」狠甩韓國瑜、郭柯王！蔡英文：都做參考

區域立委半數鎖定北市選區？柯P：慢慢號召

郭董嗆國民黨迂腐憤而退黨　柯P：沒碰到不知道

關鍵字：

柯文哲紫南宮

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

滿地紅腳印以為狗亂玩　結果嚇傻

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

他用Google地圖掃到「驚悚鈣化汽車」拉出人骨破22年懸案

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

即／整台車遭攔腰鏟起　1人慘壓車底送醫

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

小孩按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」窒息

遭連千毅爆拉三七仔　斯亞：公開道歉否則提告

好市多賣山竹了　她秒買一盒壓驚

阿翔復工爆「變了一個人」！

年輕媽目睹女嬰畸形腿　扔窗外滅口

98歲奶奶沒染過髮　孫公開養生菜單

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴我綠帽？」

更多

最夯影音

更多

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面