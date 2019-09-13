國民黨「個人利益」導致郭董退黨？柯P被追問爆出「白海豚」

▲柯文哲參拜中和烘爐地南山福德宮。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘12日大動作退黨，以獨立參選人之姿進軍2020總統大選已箭在弦上；但該舉動也引來總統蔡英文競辦諷刺，指郭退黨是覺得國民黨迂腐，「那何必參加國民黨初選？」對此，與郭結盟的柯文哲幫忙開脫，「沒有碰到都不知道」，還稱國民黨就是因為「個人利益大於政黨利益」；至於是誰的個人利益？柯未正面回答，咳了聲後說，「知道就不要講」，隨後轉過頭猛地又冒出一句「白海豚」，引發外界聯想。

對於郭台銘退黨，總統蔡英文競選辦公室透過聲明指出，國民黨的分裂，是國民黨的家務事，我們不評論國民黨的家務事，「郭先生是國民黨的忠貞榮譽黨員，畢竟過去國民黨候選人競選時，郭先生都是大力讚賞支持背書，如今退出國民黨，而且一個國民黨榮譽黨員說國民黨迂腐，確實也格外諷刺」。

對於蔡英文陣營開酸郭台銘，柯文哲說，「常常是這樣，沒有碰到都不知道」，接著柯欲言又止，表示其實近來在議會的攻防，「人家說國民黨的議員很焦慮，有一個很大的原因是1 to 1一定是小英贏，這就變成藍營要回去思考下一步要怎麼辦，今天會有這個焦慮是這樣出來的」。

媒體追問，國民黨是否真如柯說的政黨利益大於國家利益，而導致郭董離開？柯文哲嘆了口氣說，「還有前面一個，個人利益大於政黨利益，要不是這樣怎麼會搞成這個樣子？」；媒體追問是誰的個人利益？是否是國民黨主席吳敦義？柯咳了聲嗽說，「知道就不要講」，隨後轉過頭猛地又冒出一句「白海豚」，引發外界聯想。



