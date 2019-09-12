ET總統民調／蔡韓對決！小英支持度攀升2.6%　韓國瑜連3跌只剩27％

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020大選將至，國民黨總統參選人韓國瑜，面對鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選在即，加上爭議事件的衝擊，聲勢持續下滑。《ETtoday新聞雲》民調發現，總統蔡英文以43.4％支持度領先韓國瑜的27.1％，與上次民調相比，蔡英文攀升2.6個百分點，韓國瑜下跌4.2個百分點。

《ETtoday新聞雲》從5月中旬開始進行第一波總統民調，截至目前9月上旬為止，一共有7波民調。根據《ETtoday新聞雲》民調，5月13日韓國瑜以43.7％的支持度領先蔡英文的33.7％。5月27日韓國瑜以40.2％的支持度保持領先，蔡英文以34.1％緊追在後。

7月15日國民黨總統初選結果出爐，由韓國瑜出線。不過，7月18日民調卻出現戲劇性轉折，蔡英文以41.2％的支持度勝出，韓國瑜則是36%。7月29日，蔡英文以39％的支持度險勝，韓國瑜支持度回升，與蔡英文僅相差0.1個百分點。

不過，韓國瑜到了8月民調開始下跌，蔡英文則穩穩領先。8月8日民調顯示，蔡英文以37.8％的支持度勝出，韓國瑜則是32.8％，兩人差距從0.1個百分點擴大為5個百分點。8月26日民調顯示，蔡英文以40.8％的支持度領先韓國瑜的31.3％，其差距拉大為9.5個百分點。

根據《ETtoday新聞雲》9月10日最新民調結果，蔡英文以43.4％的支持度遙遙領先，韓國瑜則是27.1％，兩人差距再擴大為16.3個百分點；此外，相較於上次支持度，蔡英文從40.8％攀升2.6個百分點，韓國瑜從31.3％下跌4.2個百分點。

《ETtoday新聞雲》最新民調於9月9日至9月10日進行，針對台閩地區年滿20歲以上民眾進行「網路調查」。調查回收有效樣本數為3,302份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.7%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年8月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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