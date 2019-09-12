ET總統民調／郭柯王支持度緊追蔡英文4.6％　狠甩韓國瑜6.2％

▲ 郭台銘、柯文哲、王金平、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘11日分別送月餅跟台北市長柯文哲、前立法院長王金平，三人互動密切似乎為挽救萎靡的民調，而郭台銘12日透過幕僚投下震撼彈「正式退出國民黨」，是否將獨立參選受到各界矚目。根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，在「郭柯王」結盟三腳督的局面下，總統蔡英文領先，第二為「郭柯王」結盟，第三則是與國民黨總統參選人韓國瑜，且「郭柯王」與韓的差距達6.2個百分點。

《ETtoday新聞雲》民調顯示，在郭台銘、柯文哲及王金平結盟下的「三腳督」局面，三組支持度仍是蔡英文35.4％最高，其次是郭台銘、柯文哲及王金平的30.8％、韓國瑜24.6％；由此發現，蔡英文與「郭柯王」差距僅4.6個百分點，而「郭柯王」跟韓國瑜差距已經拉開。

▲蔡英文、韓國瑜、郭台銘+柯文哲+王金平三組對戰。（圖／ETtoday新聞雲民調中心）



比較上次《ETtoday新聞雲》8月29日公布民調結果發現，蔡英文支持度成長5.4個百分點，「郭柯王」支持度略降2個百分點，韓國瑜降3.5個百分點；蔡英文支持度仍繼續維持領先，但「郭柯王」跟韓國瑜支持度的差距已從4.7個百分點拉到6.2個百分點。

▲ETtoday8月29日公布總統民調。（圖／ETtoday新聞雲民調中心）

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年9月9日至9月10日進行，調查方法是以「網路調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為3,302份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.7％。

《ETtoday新聞雲》民調中心進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年8月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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