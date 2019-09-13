　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中時民調韓國瑜慘通通墊底！韓競辦：僅供參考…調整步伐與策略

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）
▲ 國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

鴻海創辦人郭台銘震撼宣布退黨後，藍營分裂隱憂加據！如今《旺旺中時》艾普羅民調出爐，指出藍綠PK，甚至是三方激戰，韓國瑜通通敬陪末座，此結果也驚呆了不少網友，而韓國瑜競選辦公室則回應「民調僅供參考，團隊也持續調整步伐與策略，一步一腳印。相信實質的政策才是民眾最想看到的」。

根據《旺旺中時》艾普羅民調指出，若藍綠陣營一對一直球對決，蔡英文會以38.1%完勝韓國瑜的25.7%，雙方差距12.4%。另一項數據顯示，倘若郭董退出藍營，也未與民眾黨柯文哲聯盟，獨自一人出馬競選，「三腳督」情況下進行PK，支持率分別為，蔡英文29.8%、郭台銘為24.3%，韓國瑜為22.8%。

另外，假設郭台銘退出國民黨後，另與柯文哲牽手合作，排序依舊不動，支持率分別為蔡英文29.1%、郭台銘25.9%、韓國瑜22.8%。值得注意的是，韓國瑜都緊追蔡郭兩人的後頭。

此份民調曝光，也驚呆了不少網友，而韓國瑜競選辦公室則簡單回應「民調僅供參考，團隊也持續調整步伐與策略，一步一腳印。相信實質的政策才是民眾最想看到的，這也是韓市長與團隊一直在努力也強調的」。

ET快訊
搶先郭台銘！「史上第一位參選出家人」釋悟善禪師付清100萬登
雨衣雙煞「行刑式6槍」轟殺貓霖幫老大！第2槍手今落網
私會馬俊麟4天約2次挨轟　王瞳突亮出證件照「公開新身分」
欠9元餐費「只給一片吐司」！窮學生被打菜阿姨羞辱　餓到回家不
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

受邀與何韻詩對談　林昶佐：台灣人民為香港發聲　就像為自己發聲

藍綠對決小英贏！柯文哲拜發財廟：郭台銘給大家打破藍綠新選項

中時民調韓國瑜慘通通墊底！韓競辦：僅供參考…調整步伐與策略

國民黨「個人利益」導致郭董退黨？柯P被追問爆出「白海豚」

被問「最佳副手人選」　郭台銘趁機放閃：曾馨瑩是我的賢內助

搶先郭台銘！釋悟善禪師付清100萬登記選總統　事蹟「國道上救雞」

快訊／郭台銘稱「無黨一身輕」：中秋節不會去中選會登記

關西營區靶場「子彈射穿民宅」　六軍團：協助後續修繕

因韓市府不支持而停辦？　孫大千要「大港開唱」主辦單位踹共！

力挺謝佩芬陪掃街　林飛帆：民進黨重視青年絕不是嘴上說說

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果！企業家驚呆　TWICE彩瑛撞臉iPhone 11 「連痣都對上」

被酸「接吻像魚」黑粉嫌噁心！　尚恩曼德斯反擊「激情喇舌」卡蜜拉

醃肉加蜂蜜、魚片放檸檬上烤　中秋烤肉懶人包撇步大公開！

美牛橫膈膜攻老饕味蕾！ 燒肉同話獲「美旗林」評鑑推中秋應景餐

超萌自拍！美貓見鏡頭好奇靠近　睜大眼狂放電...療癒模樣網暴動

受邀與何韻詩對談　林昶佐：台灣人民為香港發聲　就像為自己發聲

藍綠對決小英贏！柯文哲拜發財廟：郭台銘給大家打破藍綠新選項

中時民調韓國瑜慘通通墊底！韓競辦：僅供參考…調整步伐與策略

國民黨「個人利益」導致郭董退黨？柯P被追問爆出「白海豚」

被問「最佳副手人選」　郭台銘趁機放閃：曾馨瑩是我的賢內助

搶先郭台銘！釋悟善禪師付清100萬登記選總統　事蹟「國道上救雞」

快訊／郭台銘稱「無黨一身輕」：中秋節不會去中選會登記

關西營區靶場「子彈射穿民宅」　六軍團：協助後續修繕

因韓市府不支持而停辦？　孫大千要「大港開唱」主辦單位踹共！

力挺謝佩芬陪掃街　林飛帆：民進黨重視青年絕不是嘴上說說

法蘭克福車展／法拉利「新V8敞篷跑車」F8 Spider目標直指麥拉倫

健身飲食正夯　雄獅旗下gonna南港店也推增肌減脂餐

只賣5小時！三重幽靈人氣大腸包小腸　烤得焦脆、會噴肉汁

「單打喬」重返NBA與活塞簽1年合約　為騰空間裁畢斯利

1個月3萬！台裔楊安澤承諾給10家庭「自由紅利」　律師：有違法疑慮

全聯收銀台總是大塞車！　網點出「問題在客人身上」：結帳三寶慢到抓狂

受邀與何韻詩對談　林昶佐：台灣人民為香港發聲　就像為自己發聲

公寓大火！消防員在雙門冰箱內驚見「母子焦屍」...2人各塞一側隔層

寶寶練習蹲馬桶汪星人偷學！　「黃金」神準進洞嚇到奴才

女人鬥爭！她藏頭詩罵「敗類無人不知」　還辯：他人解讀無法管

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

政治熱門新聞

中時民調「狠輾韓當老三」！網看..

楊秋興：國民黨還期待團結嗎？

郭董若找朱搭檔　他預言：韓完了

韓粉決裂知識藍　恐陷棄韓保郭惡..

國民黨嗆不是退黨就拿你沒辦法！..

韓國瑜昔批陳菊落跑　網驚：完全..

民眾黨「超兇」學霸出征松山信義..

退黨還不夠…徐永明曝郭台銘參選..

釋悟善禪師付清100萬登記選總..

黃暐瀚激怒韓粉：韓的兩成拖累2..

快訊／郭台銘：中秋節不會去中選..

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪..

郭台銘退黨　學者：連河都沒過才..

快訊／郭台銘早上才決定退黨　蔡..

更多熱門

相關新聞

孫大千要「大港開唱」主辦單位踹共！

深耕16年的「大港開唱」活動透過臉書對外宣布停辦，並表示活動沒有受到市府支持，使高雄市政府文化局也秀出2010到2019年歷年補助金額澄清，強調沒有不支持音樂祭活動。對此，韓陣營幕僚孫大千要「大港開唱」主辦單位「踹共」，「黑韓之前，先把自己的問題說清楚吧！」

中時民調「狠輾韓當老三」！網看傻

固樁！韓國瑜14日台中狂掃21間宮廟

新南向已落實裡子外交！童振源：歡迎韓國瑜有空來泰國

韓國瑜昔批陳菊落跑　網驚：完全說自已

關鍵字：

韓國瑜民調

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

滿地紅腳印以為狗亂玩　結果嚇傻

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

他用Google地圖掃到「驚悚鈣化汽車」拉出人骨破22年懸案

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

即／整台車遭攔腰鏟起　1人慘壓車底送醫

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

小孩按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」窒息

遭連千毅爆拉三七仔　斯亞：公開道歉否則提告

好市多賣山竹了　她秒買一盒壓驚

阿翔復工爆「變了一個人」！

年輕媽目睹女嬰畸形腿　扔窗外滅口

98歲奶奶沒染過髮　孫公開養生菜單

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴我綠帽？」

更多

最夯影音

更多

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面