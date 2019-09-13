中時民調韓國瑜慘通通墊底！韓競辦：僅供參考…調整步伐與策略



▲ 國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

鴻海創辦人郭台銘震撼宣布退黨後，藍營分裂隱憂加據！如今《旺旺中時》艾普羅民調出爐，指出藍綠PK，甚至是三方激戰，韓國瑜通通敬陪末座，此結果也驚呆了不少網友，而韓國瑜競選辦公室則回應「民調僅供參考，團隊也持續調整步伐與策略，一步一腳印。相信實質的政策才是民眾最想看到的」。

根據《旺旺中時》艾普羅民調指出，若藍綠陣營一對一直球對決，蔡英文會以38.1%完勝韓國瑜的25.7%，雙方差距12.4%。另一項數據顯示，倘若郭董退出藍營，也未與民眾黨柯文哲聯盟，獨自一人出馬競選，「三腳督」情況下進行PK，支持率分別為，蔡英文29.8%、郭台銘為24.3%，韓國瑜為22.8%。

另外，假設郭台銘退出國民黨後，另與柯文哲牽手合作，排序依舊不動，支持率分別為蔡英文29.1%、郭台銘25.9%、韓國瑜22.8%。值得注意的是，韓國瑜都緊追蔡郭兩人的後頭。

此份民調曝光，也驚呆了不少網友，而韓國瑜競選辦公室則簡單回應「民調僅供參考，團隊也持續調整步伐與策略，一步一腳印。相信實質的政策才是民眾最想看到的，這也是韓市長與團隊一直在努力也強調的」。