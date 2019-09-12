ET民調／十大最討厭的政治人物：5成9受訪者選韓國瑜　吳敦義排第三





▲吳敦義、韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

高雄市長韓國瑜在2018九合一大選中成功帶起「韓流」炫風，擁有超多粉絲的他，更是拿下了國民黨2020總統初選的第一名，將代表國民黨角逐2020。然而根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，在最討厭的政治人物排行榜中，韓國瑜拿下了第一名，且跟位居第二的總統蔡英文差了15.4個百分點。

《ETtoday新聞雲》調查關於「以下幾個政治人物，請問您最討厭哪五位？（可複選5位）」問題，韓國瑜（59.5％）排名第一，第二名與第三名分別是蔡英文（44.1％）與吳敦義（42.9％），第四名是行政院長蘇貞昌（37.3％），總統府秘書長、前高雄市長陳菊則是第五名（29.3％）。

調查也顯示，過去穩坐網路聲量第一的台北市長柯文哲（21.8％）排名第六名，第七名、第八名分別是前立法院長王金平（21.2％）、前總統馬英九（18.3％），鴻海集團創辦人郭台銘排名第九（18.1％），前國民黨主席洪秀柱第十（15.4％）。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年9月9日至9月10日進行，調查方法是以「網路調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為3,302份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.7%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年8月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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