生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

濕冷大寒1字頭凍3天　這波逼近寒流「冷得很有感」

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲強烈大陸冷氣團南下，這波接近寒流等級。（圖／中央氣象署，下同）

記者許力方／台北報導

大寒將至，中央氣象署表示，今天（20日）強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，清晨低溫降至約15度，迎風面北東地區有局部大雨發生機率，預估這波會冷到23日（周五），北台灣下探10度。氣象專家分析，明起北台灣一早氣溫一路下降，越晚越冷，強度相當接近寒流，且因水氣偏多，北台灣「冷得很有感」。

氣象署預報，今天強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭轉冷，清晨北部及宜蘭低溫約15度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭預測高溫約17至18度，花東20至22度，中南部24至25度，入夜之後各地進一步降溫。21至23日（周三至五）是最冷的時間點，台南以北、宜蘭低溫10至12度，局部地區下探8至10度，高屏及花東13至15度。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

氣象署發布北北基3市「大雨特報」，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛且持續性的降雨，有局部大雨發生機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島則有些零星短暫雨。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」分析，根據最新模式資料顯示，即將南下的強烈冷氣團整體強度相當接近寒流等級，北台灣因水氣偏多，濕冷感將被進一步放大，這一波屬於「冷得很有感」的類型，北、中部海拔3000公尺以上高山若溫度與水氣條件配合，有降雪機會。

依據明天的溫度分度圖，台灣颱風論壇指出，今天白天屬於強烈冷氣團南下階段，北台灣一早氣溫便一路下降，越晚越冷，中、南部降溫時間預計在傍晚開始，南北天氣差異會很大，不過各地入夜後都有寒意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

01/17 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

