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大師指導寫書法！陳其邁揮毫「敬天愛人」 網友驚嘆：字超美

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記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁6日在臉書分享新影片，內容是拜師書法大師朱國華。陳其邁揮毫寫下「敬天愛人」四個字，網友驚呼，「字超美！」

陳其邁表示，從30歲擔任立法委員以來，做過很多工作，其中最繁忙的，就是行政院。每天清早進辦公室，一堆開不完的會、多到爆的行程，「但是我印象很深刻，2004年擔任行政院發言人時，總是有一位阿伯比我還早開始工作，但是他的外表看起來應該是已經退休的年紀；2019年，我再次回到行政院擔任副院長，這位阿伯依舊在這裡、依舊比我早到院，一起等電梯。看重工事的職人精神，令我欽佩。」

▲陳其邁挑戰寫書法。（圖／翻攝自陳其邁推特，下同）

▲陳其邁挑戰寫書法。（圖／翻攝自陳其邁推特，下同）

這位讓陳其邁都欽佩的阿伯，正是書法大師朱國華。陳其邁介紹，朱國華今年已經88歲、民國83年從國防部退休後，就在行政院揮毫至今，好幾任行政院長的中堂、輓聯，都是出自他的手筆。

陳其邁稱讚，「數十年如一日，他專心提筆寫下每一個字。每一個筆畫有著人生的厚度；每一幅作品都是歲月淬鍊的溫度。」

趁著中午午休的空檔，陳其邁帶一箱文旦當作束脩，向朱國華阿伯正式拜師，也預祝中秋快樂，「朱國華老師指導我寫字的時候，一絲不苟，每一次下筆與收筆，他都當成是自己在寫字，告訴我該怎麼施力，手腕該怎麼轉。」

陳其邁分享，自己寫的字是「敬天愛人」，「這是我非常敬佩的理想，也在寫字的過程中，靜下心細細體會這四個字的意義。我打趣地和朱老師說，如果他忙不過來的話，可以找我代寫。」

另外，陳其邁也介紹，行政院還有另一位76歲的徐雪子阿姨，也是民國92年自行政院退休後，揮毫至今。他讚嘆，「他們的認真，讓我想起劇場國寶李國修的名言：『人一輩子能做好一件事，就功德圓滿了。』政治，也是相同的道理。」

看到陳其邁作品，網友紛紛留言驚嘆，「邁邁寫毛筆字好漂亮唷！到底有什麼邁邁不會的呀」、「邁邁寫字真好看」、「邁哥書法字寫得超美的」、「邁邁毛筆字很好看，邁粉們明年過年春聯交給您」、「原來邁邁毛筆字寫得這麼好！有才的副院長」。

▲▼陳其邁挑戰寫書法。（圖／翻攝自陳其邁推特）

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