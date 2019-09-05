　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

減肥大作戰！陳其邁摸肚嘆：前有強敵後有追兵...自立自強最重要

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔣婕妤／台北報導

被網友暱稱是「腹院長」的行政院副院長陳其邁，近日展開「減肥大作戰」，連日深夜跑步瘦身。陳其邁5日受訪時笑稱前有強敵後有追兵，自立自強最重要。

基隆市長林右昌日前年輕照曝光，被網友發現跟日本男星三浦春馬明星臉，也意外帶動政壇「減肥潮」。林右昌日前被翻出舊照，當時濃眉大眼的他，激似日本男星三浦春馬，引發網友轟動，而他日前也發下豪語，要花3個月減10公斤。不只林右昌，桃園市長鄭文燦也被點名，意外掀起政壇的減肥潮。

有著暖男稱號、外型讓地方媽媽瘋狂的陳其邁，其實也因為微微凸起的小腹被網友暱稱是「腹院長」。他2日深夜在IG分享背著背包下班回家的背影照，內文寫道，「聽說林右昌減了五公斤。工作告一段落，快走回家。」

陳其邁減肥行程4日深夜來到第三天，不只有林右昌給的壓力，還有被稱作是男神的吳怡農帥氣相逼，陳其邁趁著下班後的深夜開跑健身。他在IG發文寫下，「Day3，知道你們在想什麼，咦，今晚怎麼了，人咧？努力跑下去！總有一天，你們會對我唱『shape of you 』！」

面對黨內對手「身材強逼」，陳其邁展開瘦身大作戰。5日出席活動受訪時被問到運動計畫，他摸摸肚子感嘆，「前有強敵、後有追兵，自立自強最重要！」

▲林右昌、陳其邁、吳怡農。（合成圖／翻攝自臉書、資料照）

▲林右昌、陳其邁、吳怡農。（合成圖／翻攝自臉書、資料照）

ET快訊
擄殺老闆屁孩嫌犯起底！被抓包做假帳..愛裝闊當老大「頭毛必染
冷氣半夜狂滴！她黏「XXL尿布」救援...師傅一看秒正常　網
快訊／錦戶亮退出關8！　「真的很痛苦」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

拜廟請益支持者大喊「韓國瑜凍蒜」　綠營議員好尷尬

陳菊怒告國民黨團　許淑華13問回擊：記得用自己的錢打官司

洪秀柱不提「一中同表」　王定宇：欺騙選民還是幡然悔悟？

快訊／郭台銘發言人蔡沁瑜老公李猶龍遭爆貪污　檢調搜索帶回

品觀點民調／蔡英文對決韓國瑜差距拉開11.5％　韓粉掉10.8％

柯文哲考慮「郭柯配」　李正皓：政治界的跳樓大拍賣

減肥大作戰！陳其邁摸肚嘆：前有強敵後有追兵...自立自強最重要

蔡英文學歷論文被黑　「負向情緒」網路聲量仍贏郭台銘、韓國瑜

韓國瑜澄清「鳳凰與雞」又失言　陳其邁：講錯話道歉很難嗎？

韓國瑜稱「海關」陳情移工賣淫...陳其邁傻眼：接到詐騙電話？

9月限定！遠傳買iXS Max送AirPods 2、台星i7 Plus手機最低0元

祖孫墜水溝！4歲女童「伴屍站10小時」肌肉受損…上救護車頻問：阿公怎麼了

全壘打紀錄再破　道奇250轟刷新國聯單季新高

發揮柯南精神！一起蒐集921地震災後影像　回顧傷痛與希望

華聞快遞／上海臨港新片區有望新增一條城際快軌

渣男去見女網友！她機場狠棄「3個月兒子」去追愛...淚：就是不想讓他走　

批高教資源「患寡又患不均」　教改團體呼籲逐年寬列經費

工作機會變多「月入能50k↑」！他封外送平台年輕人曙光　網嘆：之後難賺

影／「英文發言so easy！」　廣告美少女10年後學霸成績讓網民閉嘴

索羅門聽證會大讚「一帶一路」　率團訪北京…高官直言：該交新朋友了！

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

政治熱門新聞

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子..

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調..

政大引愛因斯坦名言配圖韓國瑜　..

最高顏值選區！黃瀞瑩參戰北市死..

陳明文掉300萬引風波　他調監..

韓國瑜坐車錄片被抓包：沒繫安全..

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭..

完整優惠一次看！政院拍板加碼1..

綠黨民調：韓落後蔡13.8％瀕..

造勢1人收1千　杏仁哥：我是窗..

綠委掉300萬扯出一籮筐　他們..

英系大將陳明文夫妻千萬財產曝光

高嘉瑜辯護300萬珍奶創業金　..

侯友宜談汐民線：希望南港到汐止..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜澄清「鳳凰與雞」又失言　陳其邁：講錯話道歉很難嗎？

移民署4日晚間罕見高分貝呼籲高雄市長韓國瑜勿以：「鳳凰飛走了，進來一堆雞」歧視言論否定台灣外來人口。行政院副院長陳其邁5日受訪時批評，「講錯話道歉很難嗎？」

韓國瑜稱「海關」陳情移工賣淫...陳其邁傻眼：接到詐騙電話？

吳怡農見面會8日舉行　500網友暴動相挺

不只基隆三浦春馬...吳怡農給的壓力更大！陳其邁減肥「深夜開跑」

出戰馬祖！李問向鄉親致敬：民進黨不放棄爭取任何一位選民的支持

關鍵字：

陳其邁吳怡農林右昌鄭文燦減肥基隆三浦春馬

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

日京急線列車撞卡車　釀1死34傷

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調搜索調查

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤家

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面