減肥大作戰！陳其邁摸肚嘆：前有強敵後有追兵...自立自強最重要

記者蔣婕妤／台北報導

被網友暱稱是「腹院長」的行政院副院長陳其邁，近日展開「減肥大作戰」，連日深夜跑步瘦身。陳其邁5日受訪時笑稱前有強敵後有追兵，自立自強最重要。

基隆市長林右昌日前年輕照曝光，被網友發現跟日本男星三浦春馬明星臉，也意外帶動政壇「減肥潮」。林右昌日前被翻出舊照，當時濃眉大眼的他，激似日本男星三浦春馬，引發網友轟動，而他日前也發下豪語，要花3個月減10公斤。不只林右昌，桃園市長鄭文燦也被點名，意外掀起政壇的減肥潮。

有著暖男稱號、外型讓地方媽媽瘋狂的陳其邁，其實也因為微微凸起的小腹被網友暱稱是「腹院長」。他2日深夜在IG分享背著背包下班回家的背影照，內文寫道，「聽說林右昌減了五公斤。工作告一段落，快走回家。」

陳其邁減肥行程4日深夜來到第三天，不只有林右昌給的壓力，還有被稱作是男神的吳怡農帥氣相逼，陳其邁趁著下班後的深夜開跑健身。他在IG發文寫下，「Day3，知道你們在想什麼，咦，今晚怎麼了，人咧？努力跑下去！總有一天，你們會對我唱『shape of you 』！」

面對黨內對手「身材強逼」，陳其邁展開瘦身大作戰。5日出席活動受訪時被問到運動計畫，他摸摸肚子感嘆，「前有強敵、後有追兵，自立自強最重要！」

▲林右昌、陳其邁、吳怡農。（合成圖／翻攝自臉書、資料照）