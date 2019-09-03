感性憶消防員殉職...陳其邁致敬：所有守護這塊土地的人們都是台灣英雄

▲陳其邁陪同蔡英文出席忠烈祠秋祭。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

3日九三軍人節，行政院副院長陳其邁我陪同總統蔡英文出席108年秋季忠烈殉職人員典禮，向所有保衛這塊土地的英雄們致敬。

陳其邁表示，台灣今日能擁有自由民主的生活，是所大家共同努力的成果，「特別是不分晝夜，忍受著與家人分離的思念，在第一線守護國土的國軍。維持社會治安的警察；衝入火場拯救生命的消防人員，都是我們心中不折不扣的英雄。」

陳其邁回憶，2005年擔任高雄市代理市長時，左營家具行發生大火，陳朝進、周子清兩名消防員在救火過程中不幸殉職，而這兩位英雄最後入祀高雄市忠烈祠，崇高的精神與天長存。

陳其邁提到，14年過去了，他在今天打了電話給家屬，問道，「最近一切平安？謝謝你！」他感性提到，「時間好快啊！好像凍結在火災的那一天，我站在博愛路、曾子路口的那一刻，等著他們的平安的奇蹟。」

陳其邁說，陳朝進的哥哥、周子清的妹妹周佩儒沒有退卻，持續在消防體系服務，守護人民的安全，周佩儒更曾獲得107年高雄市績優消防人員。他向辛苦守護台灣的英雄致敬，「每一位國軍將士、警察、消防同仁，所有守護這塊土地的人們，都是台灣英雄。謝謝你們！」