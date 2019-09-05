韓國瑜澄清「鳳凰與雞」又失言　陳其邁：講錯話道歉很難嗎？

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

移民署4日晚間罕見高分貝呼籲高雄市長韓國瑜勿以：「鳳凰飛走了，進來一堆雞」歧視言論否定台灣外來人口。行政院副院長陳其邁5日受訪時批評，「講錯話道歉很難嗎？」

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜日前稱台灣人才出走，「鳳凰飛走了，進來一堆雞」，失言歧視移工。他4日開直播澄清不過又出包，錯把移民署工作以為是海關工作，他稱「進來一堆雞」指的是非法打工和賣淫。

業管外籍非法移工、非法賣淫的移民署晚間發表聲明強調，移民署對外來人口安全加強把關，近年來國境查驗上均加強口詢高風險旅客。移民署從2017年6月至2019年6月，口詢人數高達6千多人次，其中拒絕入境人數約3千多人，拒絕入境比例高達5成，有效阻絕不法於境外，絕非如同韓國瑜市長所說、故特此澄清。

蔡英文5日受訪時表示，移民署有澄清這是移民署業務非海關業務，同時，凡是到台灣來的朋友，不分先來後到，都不應該被歧視，作為民選的政治人物，應該避免用這種錯誤的、刻板的說法來指出參與台灣社會的移民及移工。

陳其邁5日下午出席活動也被問到韓國瑜再失言一事，他回應，「話多言多必失，選總統謹言慎行比較好，既然失言講錯話那就道歉，一件事越抹越黑，越抹越大，還這個逐漸發展，一下是講自己，一下講這個非法其他的產業，不太好啦，講錯話、失言就道歉，道歉這麼難嗎？」