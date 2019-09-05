韓國瑜稱「海關」陳情移工賣淫...陳其邁傻眼：接到詐騙電話？





▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜，日前直播時爆料，海關陳情抓到很多賣淫與非法打工。不過，關務署打臉韓國瑜，強調海關業務是負責貨物通關查驗，至於旅客檢查是屬於移民署的業務，並非海關職權。行政院副院長陳其邁5日受訪時傻眼回應，「他是接到詐騙電話嗎？」

韓國瑜表示收到很多第一線海關人員的陳情電話，內容是指海關人力很少，導致非法來台賣淫跟非法打工的很多。但關務署4日澄清韓國瑜所提「賣淫與非法打工」，是對於旅客入境目的檢查，應屬移民署業務，不是海關。對此韓國瑜競辦表示「重點不在於海關和移民署的差別，而是在於如何杜絕非法打工以及賣淫的問題」。

韓國瑜這次出包搞錯海關與移民署職權。陳其邁5日受訪時被記者考驗提問，「韓國瑜說海關跟他陳情移工從事特種行業？」陳其邁完全沒被考倒，秒回答，「這個是移民署業務」。

陳其邁傻眼表示，「他是不是接到詐騙電話？怎麼會說跟海關業務有關？選總統應該把各部會職掌弄清楚，不然難道移民署說查緝非法走私、海關說查緝非法人員？這些都搞不清楚，強調懷疑他是不是接到詐騙電話？」

陳其邁批評，韓國瑜又失言，要選總統還是關心好治國理念，一會是雞一會又越捅簍子越大，屋漏偏逢連夜雨，政治畢竟不是脫口秀，還是應該關心政策要緊。