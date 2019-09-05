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不只基隆三浦春馬...吳怡農「身材逼人」壓力更大！陳其邁減肥深夜開跑

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▲吳怡農（右）好身材給政壇前輩陳其邁超大壓力。（合成圖／翻攝自陳其邁臉書、資料照）

▲吳怡農（右）好身材給政壇前輩陳其邁超大壓力。（合成圖／翻攝自陳其邁臉書、資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

被網友暱稱是「腹院長」的行政院副院長陳其邁2日深夜在IG發文，搞笑透露因為聽說「基隆三浦春馬」林右昌成功減肥5公斤，自己特別利用下班時間「走回家」。現在不只林右昌，4日正式接受民進黨徵召將參選北市立委的吳怡農給的「身材壓力」更大。減肥活動來到第三天的陳其邁，這次趁著下班後的深夜跑步瘦身。

基隆市長林右昌日前年輕照曝光，被網友發現跟日本男星三浦春馬明星臉，也意外帶動政壇「減肥潮」。林右昌日前被翻出舊照，當時濃眉大眼的他，激似日本男星三浦春馬，引發網友轟動，而他日前也發下豪語，要花3個月減10公斤。不只林右昌，桃園市長鄭文燦也被點名，意外掀起政壇的減肥潮。

有著暖男稱號、外型讓地方媽媽瘋狂的陳其邁，其實也因為微微凸起的小腹被網友暱稱是「腹院長」。他2日深夜在IG分享背著背包下班回家的背影照，內文寫道，「聽說林右昌減了五公斤。工作告一段落，快走回家。」

陳其邁減肥行程4日深夜來到第三天，不只有林右昌給的壓力，還有被稱作是男神的吳怡農帥氣相逼，陳其邁趁著下班後的深夜開跑健身。他在IG發文寫下，「Day3，知道你們在想什麼，咦，今晚怎麼了，人咧？努力跑下去！總有一天，你們會對我唱『shape of you 』！」

臉書粉絲專業「貓與邪佞的手指」搞笑轉貼陳其邁貼文，笑問他，「怡農給大家的壓力是有多大？」還稱，「基隆市長表示已瘦了6kg，副院長加油。」對於陳其邁的健身行程，網友紛紛獻上祝福，「農農給了非常好的激勵效果！」「我覺得應該要約一下桃園燦哥，他也很需要」、「應該要請怡農帶著大家一起健身」、「到一月整個DDP應該會變傑尼斯」。

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