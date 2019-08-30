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影／韓送簽名球被笑...蔡英文也送過？還原真相「陳偉殷兒跟總統要的」

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記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜，29日晚間出席中信兄弟球星「恰恰」彭政閔球員生涯在老家高雄的最終戰，並送上自己的簽名球、頒發榮譽市民證書。韓國瑜送球星簽名球一事被網友笑翻，而總統蔡英文卻被發現也送過知名球星陳偉殷簽名球。不過，事實真相其實是小英根本沒有送上自己的簽名球，該簽名是陳偉殷小孩向總統要的。

  ▲高雄市長韓國瑜送彭政閔簽名球被笑翻。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜送彭政閔簽名球被笑翻。（圖／記者賴君欣攝）

中華職棒2019年在高雄澄清湖球場最後一戰，也是明星賽人氣王彭政閔職棒生涯在家鄉高雄最後出賽。賽前，市長韓國瑜到場頒贈榮譽市民證書，臨時加碼送了一顆自己的簽名球，前後未致詞就匆匆離開，全程約1分多鐘，讓部分球迷是既傻眼又尷尬，現場掌聲、噓聲交雜，PTT棒球版則是罵聲不斷。

消息傳回PTT棒球版，跨日連3篇相關貼文被噓爆。許多網友紛紛大罵，「送簽名是哪招」、「太扯了吧，他以為自己是誰」、「有夠天兵XD」、「本日最好笑」、「恰恰簽名送你還差不多」、「這球裡面有裝國家機器，保證動得很厲害」、「不是職業球員的人，送了職業球員一顆簽名球」、「自認簽名球有紀念意義，是自大？還是根本沒準備表揚品？」

由於簽名球通常都是棒球相關人士簽名，較能凸顯簽名球紀念意義，也因此由韓國瑜送上自己簽名的簽名球一事引發熱議。不過，卻傳出總統蔡英文也曾在2016年出訪過境美國邁阿密，在飯店與馬林魚台灣左投陳偉殷以及其家人見面時，也在棒球上簽上自己的名字，並送給陳偉殷。消息一出，藍營人士轉為嘲笑蔡英文。

事實上，這顆有著蔡英文簽名的簽名球，並不是小英主動簽名，而是陳偉殷小孩向總統要的。還原當時「英殷會」狀況，陳偉殷送上自己的球衣，蔡英文好奇問「簽名呢」？殷仔趕緊亮出簽名的地方，此時小英開玩笑說，這樣破產後可以拿去網路上拍賣。

民進黨立委林俊憲當時透露，蔡英文就像個球迷請陳偉殷簽名，陳偉殷的兩個小孩則拿出球請總統幫忙簽名，也因此有了這顆「小英版簽名球」。對比韓國瑜簽名球，雖然都是政治人物親筆簽名，但一個是韓國瑜主動簽名，另一個則是蔡英文被動幫忙簽上名字，兩者意義顯然還是大不相同。

▼蔡英文親筆簽名球是陳偉殷小孩向總統要的。（圖／翻攝自陳偉殷臉書）

▼蔡英文親筆簽名球是陳偉殷小孩向總統要的。（圖／翻攝自陳偉殷臉書）

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