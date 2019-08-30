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雄中新生訓練赫見「習大抱國瑜」惹議　校方：社團招生噱頭

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▲▼雄中習大抱國瑜 。（圖／翻攝韓家軍-新生臉書）

▲雄中新生訓練出現「習大抱國瑜」KUSO簡報，遭人痛批「政治入侵校園」。（圖／翻攝韓家軍－新生臉書，下同）

記者洪正達／高雄報導

雄中今年的新生訓練中赫然出現「習大抱國瑜」kuso圖，遭學生家長PO上網，批評這已經是「公民割草向下扎根」，校方聞訊後緊急出面聲明「並無政治介入校園」，表示該場合為社團介紹開頭場吸引學生注意的手法，沒想到澄清後反倒引起韓粉不滿，怒嗆「保持中立就不該出現這種政治畫面」。

校方表示，「新生始業輔導」為期三天，第三天為學校社團簡介及招生活動。該活動從主持與介紹之過程，歷年來均完全由學生自主辦理，發表內容學校也不會事先審稿。本校社團均利用此機會宣傳社團的特色，有時社團會以製造玩笑、吸引同學注意的方式，也會與友校的女同學聯合宣傳，藉此讓新生印象深刻。

▲▼雄中習大抱國瑜 。（圖／翻攝韓家軍-新生臉書）

據了解，網傳畫面當時在台上宣導主講的為學生社團幹部，主講者為雄中學生與他校女生各一位，該投影片只做為開場，以吸引同學注意，隨即進入社團本身的介紹，並非受人指使或有特殊政治意圖或目的。由於社團動態展(一樓球場)與靜態展(地下室)分屬兩樓層，老師在場走動輔導學生動態及靜態的社團招生，也無法完全顧及學生發表的短暫簡報內容，行政人員則同時間陪同市府登革熱滋生源到校巡檢。

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