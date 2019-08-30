「韓接地氣、朱跟小英打過2次選戰」　江啟臣：兩人互補性高

▲江啟臣認為，韓國瑜和朱立倫兩人互補性高。（圖／江啟臣服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

立委江啟臣日前在臉書上貼出他與韓國瑜、朱立倫3人合照，意外引發是否促成韓朱配的話題，江30日表示，韓是接地氣的庶民總統參選人，朱不但有行政經驗又是唯一和蔡英文總統打過2次選戰的人，2人互補性高，如何搭檔尊重雙方意見，不論如何，國民黨要趕快整合才能安撫基層焦慮的心。

江啟臣說，初選過後才是選戰真正的開始，尤其對比民進黨初選完之後，一開始很多人都說賴清德可能脫黨參選，可是他們在很短時間內破除這樣的傳聞，所以很快凝聚基層的支持者，那國民黨呢？韓國瑜都已經透過初選結果被提名參選總統，但黨內還在紛紛擾擾，每天都有郭柯王結盟與否的傳聞，這都令基層支持者感到相當憂心。

江還說，韓國瑜是接地氣的總統參選人，而朱立倫有過桃園縣長、新北市長和行政院副院長等行政經驗，而且和小英也有過2次競爭經驗，分別是2010年新北市長選舉，2016年總統大選，選戰經驗豐富，2人有非常高的互補性。

他說，郭台銘、王金平和柯文哲3人動作頻頻，很多基層支持者都非常焦慮，也都擔心倒底何時才能完成整合，而在大家都在關心郭王柯之外，朱立倫是不是應該也趕快請他加入這個團隊，所以韓國瑜跟朱立倫之間的整合，就成了很多人的期待，至於是韓朱配、或是朱韓配，或是朱要擔任其它要職，應該怎麼配，要尊重當事人，總之就是要合，2人如果合得起來，對於基層和黨內氣勢會有提昇效果。

最後他說，各個初選參選人都有自己的粉絲，既然初選結束了，大家就不要再分什麼人的粉，而是全都變成國民黨粉、中華民國粉，大家團結打贏總統選戰、國會過半，讓國民黨重返執政。