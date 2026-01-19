入夜北台灣防較大雨勢　後天起低溫下探8度

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今晚強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部降雨增多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨，並持續到明天，周三至周五是最冷的時間點，局部地區低溫下探8度，高山有降雪機會。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚到明天強烈大陸冷氣團南下，明天中部以北、宜蘭開始轉冷，其他地區早晚亦冷，中部以北、宜蘭低溫13至14度，南部15度，花東17度，白天北部高溫也不到20度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，周三至周五是最冷的時間點，台南以北、宜蘭低溫10至12度，局部地區下探8至10度，高屏及花東13至15度。周末中南部日夜溫差大，西半部及宜蘭低溫11至15度，高溫19至20度，中南部可回到23至24度。

降雨方面，鄭傑仁指出，今晚至明天水氣最多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨，新竹以北有短暫雨，苗栗、花東也有零星雨。周三至周四雨勢趨緩，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部較大雨勢，北部、花東、恆春地區及中部山區有局部零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

鄭傑仁表示，周五水氣更少，基隆北海岸、東半部、恆春及中部以北山區有局部零星雨，其他地區多雲到晴。周六至下周日強烈大陸冷氣團減弱，溫度回升，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春仍有局部短暫雨，西半部多雲到晴。下周一各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。

降雪方面，他指出，周三至周五清晨北部及宜蘭2000公尺以上、中部及花蓮3000公尺高山有零星降雪機率。另外，明天至周四基隆北海岸、恆春有長浪發生，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）