有蔡英文當後台才不去備詢？　吳音寧反擊柯文哲：不想配合演戲

▲柯文哲、吳音寧。（圖／合成照）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲日前要求總統蔡英文回答「台灣價值」，還扯到前北農總經理吳音寧。吳音寧為此不滿，列舉7點台灣價值反擊。柯文哲30日耳聞後直言，吳音寧當時肯上議會就好了，不能有後台老闆，就連整個民進黨高層都叫不動。吳音寧隔空再度回嗆，不想配合演戲。

柯文哲表示，要是當時她肯上議會就好了，「我非常有意見是說，妳不可以因為有後台老闆，就連整個民進黨高層的叫不動你，實在是，這才是她不對的地方」。

媒體追問，是否認為男女平等也是台灣價值之一？柯文哲笑說，「我跟你講喔，我在我家裡是地位很低你曉不曉得」。

對此，吳音寧表示，「我當年不去市議會備詢，依據的是法規，不是蔡英文」，若當年拒絕再去站在柯文哲身邊，有任何錯誤之處，「為何在我下台之後，市議會需要試圖修法，來規範之後的北農總經理必須去議會備詢？」

▲吳音寧與柯文哲。（資料照／記者季相儒攝）

吳音寧直言，「我當時承受各方莫大壓力，仍決定不去市議會，不但是為了依法行事，也因為不想配合柯市長和友柯、友韓的國民黨議員演戲」。

至於柯文哲說自己在家裡地位很低，吳音寧認為，現在台灣男性、女性需要的不是「男性自稱」他們「在家裡地位很低」，出了家門女性卻處處碰壁。

吳音寧強調，現在需要的是在校園、辦公室、政治場合等公領域，都實質做到性別平權，不會有任何一個女性因為自身的性別、年齡、外表與身材而受到嘲笑與貶抑。

吳音寧過去任職北農期間，引用規定拒絕上議會備詢，當時讓柯文哲飽受批評，軟硬兼施下仍請不動吳音寧上議會，最終雙方翻臉決裂。如今，吳音寧離開北農，卻被柯文哲拿來酸蔡英文，讓她直呼「這段時間我已經離開這麼久了，想不到柯市長還是這樣三不五時還是會把我的名字拿出來講」，兩人也再度交火。