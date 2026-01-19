記者鄭逢時／金門報導

東北季風增強，金門海域風浪洶湧，中國海警今日再度編隊侵擾限制水域。海巡署金馬澎分署即時派艇迎浪前出，採併航監控應對，成功迫使對方全數撤離。

▲中國海警再度侵擾金門海域，海巡頂強風巨浪併航驅離。（圖／海巡署金馬澎分署提供)

受強烈東北季風南下影響，今日金門周邊海域平均風力達6至7級、陣風9級，浪高約3公尺，海象相當惡劣。海巡署金馬澎分署第十二巡防區於當日下午偵獲中國海警船於金門周邊海域集結，隨即啟動應變機制，調派巡防艇前推部署，嚴密掌控海域動態。

第十二巡防區指出，14時許發現中國海警船於金門南方水域外分兩處集結，14時50分，中國海警「14605」、「14529」、「14603」及「14533」等4艘船，採兩兩一組方式，分別自料羅東方及烈嶼南方闖入金門限制水域，並以相向航行方式前進，再度以編隊方式侵擾我方海域。

海巡艇立即採取「一對一」併航監控，阻止其持續深入，並透過中、英文無線電廣播，要求對方立即轉向離開。面對強風巨浪，海巡同仁堅守崗位、穩定應處，最終於16時52分迫使海警船全數轉向，航出我國限制水域。

金馬澎分署強調，中國海警於惡劣海象下仍執意進行侵擾行動，罔顧航行安全，已對周邊船舶造成高度風險，是不專業且不理性的行為。海巡署也將持續全天候維持高強度監偵與即時應處，秉持堅定執法立場，捍衛國家主權與海域安全。