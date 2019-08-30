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影／愛情摩天輪可望興建在這4處　韓國瑜：希望明年動工

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記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

愛情摩天輪踏出第一步！高市府終於在8月30日召開「愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會」，邀請陸續表達投資意願的國內外開發商及其他潛在投資者與會，由韓國瑜帶領廠商俯瞰開發基地，並於說明會中針對四處建議開發基地說明評估結果及後續程序，韓國瑜提到「只要能夠發揮高雄市觀光亮點，我們都會全力以赴，那未來在十二月份我們就開始公告，我們希望明年一切順利可以開始施工」。

▲▼韓國瑜參加摩天輪招商說明會。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜參加摩天輪招商說明會。（圖／記者賴君欣攝）

經經發局實地勘查並進行土地、法令、財務等綜合評估後提出4處建議開發基地，分別以高雄港4-8號碼頭、16-18碼頭以及21號碼頭等三處空地為主，與交通部推動高雄舊港區轉型、打造親水遊憩商業區的開發願景相符，基地緊鄰愛河出海口擁有無敵海景，可說是港區最精華、最美麗的地帶，值得業者投資進駐；另一處基地為第69期重劃區，坐擁愛河美景與中都濕地公園等生態、文化觀光資源，也是十分適合投資開發複合性商業設施的熱區。

▲▼韓國瑜參加摩天輪招商說明會,聯訪。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜希望明天可以動工。（圖／記者賴君欣攝）

頗受各界關注的愛情摩天輪，高雄市長韓國瑜先前曾說已有美、英、法等國企業表達高度興趣，8月將來台考察，終於搶在8月最後一個上班日，舉辦招商說明會，韓國瑜致詞提到「非常感謝我們31家的廠商來加入市政府愛情摩天輪的招商，站在高雄市政府的立場，只要能夠發揮高雄市觀光亮點，我們都會全力以赴，那未來在十二月份我們就開始公告，我們希望明年一切順利可以開始施工，這是我們今天舉行愛情產業鏈，我們市政府這麼積極努力，就是希望能讓高雄變得又浪漫又充滿了人情味，又有絡繹不絕的觀光旅客來這裡」。

至於民進黨議員批簡報時間僅有短短30分鐘，讓邱俊憲氣得痛罵「這是哪門子的招商說明會？」，韓國瑜則回「在網路上黑韓都已經到不可思議的情況，也不了解這個狀況，前面30分鐘事先說明，後面有經濟發展局主辦，跟31家廠商慢慢來報告是兩個部分，這個有什麼好質疑跟批判的我不我不懂，市政府全力在衝這個案子，希望愛情摩天輪能夠順利的招商成功。有朋友說這個土地不夠，我們會盡全力來協助」。

至於規劃出的4處建議開發基地，卻只有一處鄰近愛河，是否有違當初韓國瑜喊出要在愛河畔蓋摩天輪的想法？韓國瑜則說「我們一定會尊重廠商，但還是希望廠商能尊重我們的規劃，這個將來是這麼大的投資，估計大概要一百億台幣以上，當然會創造三千個工作機會，這是一個大的投資項目，我們一定會尊重廠商。今天是第一步招商說明會，請大家不要著急，市政府一定會衝這個產業，讓我們也希望有興趣的廠商能夠踴躍參加」。

▲愛情摩天輪4處建議開發基地， 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲愛情摩天輪4處建議開發基地， 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲愛情摩天輪4處建議開發基地， 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲愛情摩天輪4處建議開發基地， 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲經發局評估四處建議開發基地。（圖／記者洪靖宜翻攝）

ET快訊
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