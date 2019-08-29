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學生朝天宮祈求「考上國立OO」　狂戳7千人笑點：太為難神明

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▲▼ 考上國立大學(寫) 。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲北港朝天宮祈願金牌。（圖／翻攝自爆笑公社）

記者張嘉晏／綜合報導

為了讓考上理想的學校和單位，不少民眾都會去廟裡拜拜點燈，希望除了人為努力，也能得到神明加持。不過一名女網友就在北港朝天宮看到一張有趣的祈願金牌，上頭的文字讓網友們笑噴直呼「別為難神明了」、「這連神明都救不了」。

一名女網友在臉書「爆笑公社」中貼出一張照片，圖為雲林北港朝天宮的祈願金牌，不少人都在上面寫下自己心目中的理想學校，希望神明保佑考上。然而卻有一張金牌特別亮眼，只見上頭竟然寫著「考上國立大寫　日間」，讓原PO笑翻表示「神明：要答應他嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 考上國立大學(寫) 。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲ 考上國立大寫~（圖／翻攝自爆笑公社）

其實祈求者應該是想寫「考上國立大學」，但卻台灣國語寫成「大寫」，基本的中文都出錯，難怪不少網友都笑說「太為難神明了」、「神明都幫不上忙」、「可能要先唸完『小寫』」、「這真的戳中笑點」，還有人懷疑是否是台灣國語口音的阿公阿嬤代孫祈求。

不過看這個歪歪斜斜的字跡，讓人不得不推測可能是小朋友寫的，「從小就有這個志向很好啊」、「外國朋友用拼音翻的？」、「小朋友國小好好唸完再求也不遲喔」。

▼ 網友推測是阿公阿嬤代寫的。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲▼ 考上國立大學(寫) 。（圖／翻攝自爆笑公社）

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