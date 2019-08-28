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懷孕4月！爸媽迷信「不准去妹妹婚宴」 　她爆哭：台灣孕婦比較衰小？　

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▲新娘,婚禮（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲連妹妹都不肯原PO參加婚禮！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

老一輩最忌諱「喜沖喜」，明明結婚跟懷孕都是喜事，但在習俗上卻是不吉利，深怕會讓孕婦流產！一名女網友哭訴，已懷孕4個月，卻被爸媽下令不可參加妹妹的婚禮，就連新娘也深信不疑，她崩潰大喊「台灣的孕婦比較衰小？」

「有沒有人因為懷孕就被家人排擠？」一名人妻在臉書《爆怨公社》心碎發文，妹妹準備在11月結婚，而她目前懷有4個月身孕，滿心歡喜告訴娘家好消息，希望喜上加喜，怎料，全家人過度迷信，搬出一套說法，孕婦參加婚禮會導致喜沖喜，因此被下令不能出席，也不准介入幫忙！

請繼續往下閱讀...

「台灣的孕婦比較衰小？」原PO激動解釋，現在都什麼社會什麼年代了，古人是因為生活環境落後、交通不發達、衛生水準不高和醫療設備不足，「吃個喜宴要跋山涉水，有可能吃到不新鮮的食材，或是放了藥酒的食材！然後有什麼問題要跑醫院要很久的路程，才會禁東禁西的！」

「我自己都沒禁忌了！」如今時代大進步，原PO不懂為何長輩冥頑不靈，就連妹妹也堅決此事，她連氣哭2天，更崩潰喊話，早知道肚子外觀不明顯，就不告知懷孕一事了，「一出來什麼狗屁倒灶事情都來了！」

到底孕婦去參加婚禮，到底有啥後果？根據古代習俗說法，一般認為新娘神比胎神大，長輩會希望孕婦避開婚禮、新娘房或是新婚未滿四個月的新房，否則恐對孕婦跟胎兒不利。

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▲懷孕4月！爸媽迷信「禁止去妹妹婚宴」 　她爆哭：台灣孕婦比較衰小？　（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲專業網友，可綁紅布試試看！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

抱怨文一貼出後，引發大批網友前來安慰，「可以喝喜酒，遇到新娘敬酒時稍微迴避一下就好」、」、「懷孕參加至少5場婚禮，然後只有一直生一直生，連生了三個」、「連新娘都在意那就真的不要去好了，到時候婚姻不幸福怪在妳身上」、「新娘最大，是有一說，敬酒時要迴避，提前離席，當天不要強碰就好」、「我屬虎就被禁忌了！還好我現在一個婚禮都不想參加，因為不想花錢」。

有孕婦也現身分享經驗，「其實我懷孕時候還接新秘餒，寶寶也是很健康生出來喔！而且我還看過新娘懷孕，新秘也懷孕，而且還合照餒！說真的，只要老人家一說出喜沖喜就很多事都不能做了」、「我懷孕時也有去參加婚禮，新娘來敬桌時，不要跟她互看，轉身過去就好」、「我妹結婚我也懷孕，爸媽也是這樣說！所以我都窩在家，因為我也怕姐妹若互沖喜到對彼此也不好！雖然一生一次，可是我姐妹平安比較重要」。

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