老闆賣蔥「一百二十」嚇跑買菜太太　下秒「補樹啦」魔性逆轉：一把嘔熟啦

▲原PO去買蔥，聽到一把要120元秒傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

一把蔥要120塊馬上把客人嚇跑，但沒想到根本是烏龍一場！一名女網友表示，她昨晚去買菜，問蔥的價格，當時旁邊也有一位太太也想知道，老闆則回「一百二十」、還碎念「最近蔥比較貴」，旁邊的太太嚇到馬上閃人，原PO則是傻眼「這樣120元？」接著老闆一句話讓網友秒笑噴，「好有畫面」、「有聲音。」

這位女網友在臉書《爆怨公社》表示，她昨晚去買菜，看到蔥就問「老闆這個蔥怎麼賣？」老闆則是回「一百二十」、嘴裡還碎念「最近蔥比較貴」。這一回答，「旁邊跟著一起問的太太立馬丟掉蔥跑掉」，原PO也難以相信，一把3～4根青蔥居然要120，於是再次確認：

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▲原PO最後化解誤會，成功把蔥買回家。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO：蛤！這樣120元？

老闆：補樹啦！是一把嘔熟啦！

原PO：是一把20元對吧？（再確認）

老闆：嘿啦！歐熟啦！

原來是因為老闆的台灣國語，讓「一把20」聽起來變「一百二十」，原PO就忍不住在文末標註笑說「#嚇到吃手手」、「#颱風過好幾天了啊……」看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「呆丸勾以」、「一把20……跟120，這個真的絕了」、「哈哈哈！歐熟！好有畫面」、「補樹啦！有聲音」、「怎麼可以笑老闆」、「肯定是台灣國語」、「怎麼每一句都有聲音啦哈哈哈哈？」

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