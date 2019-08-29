第一次開車到中壢急煞！24公尺「超長機車停等區」他看傻　在地人秒解答

▲中壢驚見24公尺超長機車停等區，但在地人見怪不怪，一面倒都說「這樣剛剛好」。（圖／翻攝自臉書社團／桃園人桃園事）

網搜小組／柯沛辰報導

桃園市中壢延平路、環北路口紅綠燈前，有一個長達24公尺的機車停等區，是一般等待區的4倍長。近日有網友開車經過大感不可思議，將畫面拍下PO網，意外掀起熱議，但在地網友早就見怪不怪，「巔峰時間這個格子還不一定夠停咧」掀起熱議。

近日有網友開車行經該路段，先後在地方社團發文，「好長的機車停等區？開車要注意」、「綠燈過不去時，就是違規了喔？」還有人抱怨，「這個機車停等區會不會太誇張了？對中壢不熟的我，完全沒心理準備，害我差點壓線違規！」

▲原PO說，「綠燈過不去時，就是違規了」。（圖／翻攝自臉書社團／中壢人平鎮人）

許多人看完後，紛紛留言表示，「我第一次停也傻眼」、「士林往北投也有這樣的規劃，覺得很不錯」、「自己要注意啊，要不然標線幹嘛，駕照考假的喔」、「會沒注意到代表你可能沒在看路」、「就算畫了，汽車還是往前停」、「所以我說十台車九台不會看地上標線」。

其中，也有在地網友現身說法，「那邊機車流量真的蠻多的」、「這個長度真的剛好而已」、「尖峰時刻有時還不夠停」、「其實他畫完線的時候我也笑很久」、「流量大時候恐怖很多汽機車都會闖紅燈」、「你下班時間來走看看就知道了」。

中壢工務段對外表示，加長版的機車停等區是一般停等區的4倍，如果實施成效佳，其他機車流量大的路口將會跟進。另外，為了更加醒目，下個月初也會在這個等待區加劃機車專用標誌，好讓汽車駕駛更能注意到。