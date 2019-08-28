外帶給過世舅舅！茹絲葵2舉動暖炸　家人一看黑白照秒淚：已經成主顧了

▲她們比照茹絲葵的出餐順序，將餐點放在舅舅靈位前。（圖／邵小姐授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

「對不起...沒來得及一起去吃。」彰化邵小姐和梁小姐日前特地到台中茹絲葵，想幫過世舅舅外帶餐點，完成祂小小的心願，而店家得知後，不僅贈送一份焦糖布蕾，還送上一張黑白照，暖心舉動惹淚這家人，也讓網友們鼻酸。

外甥女邵小姐提到，大家最愛的舅舅生前總和小朋友們打成一片，也非常喜歡打賭；有趣的是，不管賭什麼都說，「輸的請吃茹絲葵」，就連住進醫院，最後下的賭約也離不開這間頂級牛排店。當時，他為了謝謝邵小姐的照顧，表示出院後要請茹絲葵作為獎勵，「只是還來不及請，就再也沒出來了。」

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低氣壓籠罩的狀態下，她們到茹絲葵餐廳外帶餐點，還叫了一份焦糖布蕾想帶給舅舅，起初店家提醒，「外帶的話會融化，建議內用喔」，但當她們解釋完來龍去脈後，店家特地請主廚多做了一份焦糖布蕾，還送出一張view超棒的座位照，並告訴她們，「這是幫舅舅保留的位置」。

▲黑白照中是餐廳留給舅舅的位子。（圖／邵小姐授權引用）

儘管只是小小舉動卻帶來強大暖流，邵小姐不禁感動，「舅舅你真的是賺到了餒。第一次遇到這麼貼心的餐廳，讓我們鼻酸到不行，謝謝你們對於這種事也能用心，就算還沒吃過，但已經成為主顧了」，同時她也向舅舅喊話，「這添加了貼心和大家的想念，好吃吧！」

網友們看完也被戳中淚點，「我兒子往生時，附近的清心每天多幫我留兩杯飲料帶去給他拜拜，真的很感心」、「有溫度的店家」、「讓我紅了眼眶」、「掉淚了，想到我過世3年的大姊」、「高雄的茹絲葵也是很貼心，讓人想再回訪」。

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