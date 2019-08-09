男蹲坐在十字路要找「濟公」　警稱帶他找神明終查出身分

▲屏東警分局查出要找「濟公」男子身分連絡其他家人帶回。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉一名男子蹲坐在十字路口旁行為舉止怪異，員警接獲熱心民眾報案處理，當下卻無法對應，好在員警對男子說跟員警走，帶他去找神明「濟公活佛」寺廟，他一聽之下才肯上車，並透過人臉辨識系統比對，確認身分後，順利通知家屬前來派出所將男子帶回。

屏東警分局德協派出所所長陳弘文、警員盧俊文於日前下午13點左右，接獲110報案稱有人鬼鬼祟祟在路上行走，經前往了解，發現一名疑有精神官能症的男子一臉憔悴、口中念念有詞，無助著急要找「濟公」。

員警在現場無法即查出男子身分，靈機一動將其連哄帶騙稱要帶他去找「濟公」，對方才放心隨同警方上車，帶返派出所做進一步查證身分，最後得知該名男子是57歲的劉姓男子，家住長治鄉，也連絡上他的將其帶回住處照料。

男子家人表示，他早上趁家人不注意，獨自外出後失去音訊，身上未攜帶任何物品，找了一整個上午均遍尋不著，大家 都很著急，幸及時接到警方協助，才能很快找到他，往後會多注意他的動態。

屏東警分局持續呼籲民眾，家中如有身心不便或是失智症的家人， 應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，以確保平安。

▼男子蹲坐路旁，行為舉止怪異，警方上前關心。（圖／記者陳崑福翻攝）